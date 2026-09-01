Ο Μελ Γκίμπσον κορόιδεψε διερμηνέα της νοηματικής πάνω στη σκηνή – Η απάντησή του μετά τον σάλο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στο FanExpo Canada. Ο Γκίμπσον φάνηκε να κοροϊδεύει μία διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL) κατά τη διάρκεια ενός Q&A αφιερωμένου στην καριέρα του. Το βίντεο του περιστατικού διαδόθηκε ραγδαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σάλο και εκτεταμένες επικρίσεις για τη συμπεριφορά του.

Το περιστατικό που προκάλεσε σάλο

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Μελ Γκίμπσον ανέβηκε στη σκηνή του FanExpo Canada για να συμμετάσχει σε μία συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις, η οποία ήταν αφιερωμένη στην πορεία του στον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φάνηκε να μιμείται ή να κοροϊδεύει μία διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL) που βρισκόταν επί σκηνής.

Το βίντεο που κατέγραψε το περισταστήριο «κατέκλυσε» άμεσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter). Η εικόνα του Γκίμπσον να χλευάζει τη διερμηνέα προκάλεσε άμεσο σάλο, με τους χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά του.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν τη στάση του Μελ Γκίμπσον. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ως «προσβλητική και αναίσθητη», προκαλώντας ένα κύμα αρνητικών σχολίων και επικρίσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά» με το θέμα, αναδεικνύοντας την ευαισθησία του κοινού σε τέτοια ζητήματα.

Ο σάλος δεν περιορίστηκε μόνο στον ηθοποιό, αλλά επεκτάθηκε και εναντίον της ίδιας της διοργάνωσης, του FanExpo. Αρκετοί χρήστες επέκριναν το FanExpo επειδή έδωσε βήμα στον «αμφιλεγόμενο σταρ», όπως τον χαρακτήρισαν, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την επιλογή των διοργανωτών να φιλοξενήσουν τον Μελ Γκίμπσον.

Η απάντηση και η συγγνώμη του Μελ Γκίμπσον

Από την πλευρά του, ο Μελ Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία κακόβουλη πρόθεση. Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στο Variety, ο ηθοποιός προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση του.

«Μερικές φορές, όταν σε ανεβάζουν στη σκηνή, κάτω από τα φώτα και μπροστά σε ένα κοινό, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και κάποιες φορές εκδηλώνεται αυθόρμητη, απερίσκεπτη ανοησία», δήλωσε ο Γκίμπσον. «Δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση και, φυσικά, ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε από αυτό», πρόσθεσε, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Το FanExpo Canada και η παρουσία του ηθοποιού

Το FanExpo Canada, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, αποτελεί μία ετήσια εκδήλωση που παρουσιάζεται ως «η μεγαλύτερη εκδήλωση κόμικς, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου, anime και gaming στον Καναδά». Επιπλέον, χαρακτηρίζεται ως η τρίτη μεγαλύτερη εκδήλωση ποπ κουλτούρας σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και διασημοτήτων.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Μελ Γκίμπσον στη φετινή διοργάνωση, οι θαυμαστές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν ευκαιρίες για αυτόγραφο ή φωτογραφία μαζί του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, το κόστος για κάθε μία από αυτές τις ευκαιρίες ανερχόταν στα 275 δολάρια.

Το Variety, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, επικοινώνησε με εκπροσώπους του FanExpo Canada προκειμένου να ζητήσει επιπλέον σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Η θετική αντίθεση με τον Άλαν Ρίτσον και προηγούμενα περιστατικά

Παράλληλα με την κριτική προς τον Μελ Γκίμπσον, χρήστες της πλατφόρμας X άρχισαν να μοιράζονται ένα βίντεο με τον πρωταγωνιστή της σειράς «Reacher», Άλαν Ρίτσον. Ο Ρίτσον βρισκόταν επίσης στη συγκεκριμένη διοργάνωση και επαινέθηκε από πολλούς για τη στάση του.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του δικού του Q&A, ο Άλαν Ρίτσον έδωσε το χέρι στον διερμηνέα της ASL, μία κίνηση που θεωρήθηκε ως σεβασμός και ευαισθησία, δημιουργώντας μία θετική αντίθεση με τη συμπεριφορά του Μελ Γκίμπσον.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μελ Γκίμπσον συγκεντρώνει πάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας για αρνητικούς λόγους. Ο ηθοποιός έχει απασχολήσει το κοινό και στο παρελθόν με αμφιλεγόμενες συμπεριφορές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis