Προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό σε δημοπρασία στο Παρίσι

Εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής σταρ Μπριζίτ Μπαρντό πρόκειται να βγουν στο «σφυρί» σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Συνολικά 285 αντικείμενα της καθημερινότητάς της, από τις κατοικίες της στο Σεν-Τροπέ και το διαμέρισμά της στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, θα παρουσιαστούν στο κοινό. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί έκθεση με ελεύθερη είσοδο για μία εβδομάδα.

Η δημοπρασία και η έκθεση των αντικειμένων

Ο οίκος δημοπρασιών Millon ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αντικειμένων που ανήκαν στην Μπριζίτ Μπαρντό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά, προσφέροντας μια ματιά στην προσωπική ζωή της μεγάλης σταρ. Η αξία των αντικειμένων εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 20 έως 10.000 ευρώ, με την πλειονότητα να έχει αρχική τιμή κάτω των 100 ευρώ.

Πριν από τη δημοπρασία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα αντικείμενα σε μια ειδική έκθεση. Η έκθεση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα στους λάτρεις της σταρ να θαυμάσουν τα προσωπικά της είδη.

Προέλευση και προορισμός των εσόδων

Όλα τα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν προέρχονται από τις κατοικίες της Μπριζίτ Μπαρντό. Συγκεκριμένα, προέρχονται από τη La Madrague και τη Garrigue, τις οποίες διατηρούσε στο Σεν-Τροπέ της νοτιοανατολικής Γαλλίας, καθώς και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτά τα μέρη αποτελούσαν σημαντικά κομμάτια της ζωής της, φιλοξενώντας τα προσωπικά της είδη για πολλά χρόνια.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τη δημοπρασία έχουν έναν διπλό σκοπό. Θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot, το οποίο η ίδια ίδρυσε και υποστηρίζει, καθώς και στον Νικολά Ζακ Σαριέ, τον μοναχογιό της. Η Μπριζίτ Μπαρντό απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αγαπημένα αντικείμενα και ιδιαίτερες εκτιμήσεις

Η Γκισλέιν Καλμέλ, γενική διευθύντρια του Fondation Bardot, υπογράμμισε τη σημασία των αντικειμένων που θα παρουσιαστούν. Όπως δήλωσε, «τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν είναι εκείνα τα οποία (η Μπριζίτ Μπαρντό) αγαπούσε ιδιαίτερα, διότι αντιπροσώπευαν τη δεύτερη ζωή της». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον συναισθηματικό δεσμό της σταρ με τα προς δημοπράτηση είδη.

Ανάμεσα στα αντικείμενα με συγκεκριμένες εκτιμήσεις περιλαμβάνεται μια αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (“Et Dieu créa la femme”), η οποία βρισκόταν στην έπαυλη La Madrague και εκτιμάται μεταξύ 100 και 200 ευρώ. Επίσης, μια άγνωστη μέχρι πρότινος αυτοπροσωπογραφία της Μπριζίτ Μπαρντό, φιλοτεχνημένη με μολύβι και κάρβουνο, εκτιμάται στα 300 ευρώ. Ένα σχέδιο που απεικονίζει τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, υπογεγραμμένο από την ίδια την Μπαρντό, θα έχει τιμή εκκίνησης 80 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρυσό βραχιόλι με τα γούρια, το οποίο φορούσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ. Αυτό το προσωπικό κόσμημα θα διατεθεί σε δημοπρασία με ανώτατη εκτίμηση 1.200 ευρώ.

Προσωπικά είδη και αντικείμενα υψηλής αξίας

Ο κατάλογος της δημοπρασίας περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα που σημάδεψαν την καθημερινότητα και την καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η προσωπική της γραφομηχανή, μια μηχανική Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της. Επίσης, ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες, τις οποίες αγαπούσε ιδιαίτερα, θα είναι διαθέσιμο για τους συλλέκτες.

Στα αντικείμενα που θα βγουν στο «σφυρί» περιλαμβάνεται ακόμη και το γραφείο εργασίας της σταρ, πάνω στο οποίο απαντούσε στην αλληλογραφία της. Οι υψηλότερες εκτιμήσεις της δημοπρασίας, που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ, αφορούν ένα σχέδιο με μελάνι του σκιτσογράφου Sempé, ένα δαχτυλίδι από πλατίνα με διαμάντι 3,67 καρατίων και μια συλλογή τεσσάρων χρυσών νομισμάτων των 20 δολαρίων ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki