Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, με τη νέα τους εκπομπή «Studio στις 3». Πρώτος καλεσμένος, μέσω ζωντανής σύνδεσης, ήταν ο Μελέτης Ηλίας, ο οποίος θεωρείται το «γούρι» των δύο παρουσιαστών. Ο ηθοποιός συνδέθηκε από το αυτοκίνητό του, καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν για παράσταση, και ευχήθηκε καλή σεζόν στους παρουσιαστές.

Η επιστροφή του τηλεοπτικού διδύμου στον ΣΚΑΪ

Το τηλεοπτικό δίδυμο της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου επέστρεψε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στην ΕΡΤ1. Το «Studio» παρέμεινε στον τίτλο της εκπομπής, καθώς οι ίδιοι δεν σκοπεύουν να αλλάξουν το καθιερωμένο τους concept.

Η πρώτη τους «καλησπέρα» στους τηλεθεατές ξεκίνησε υπό τους ήχους των Bee Gees. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος καλωσόρισε το κοινό, σημειώνοντας την αλλαγή καναλιού, ενώ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ευχαρίστησε για την αγάπη που έλαβαν το καλοκαίρι. Συμπλήρωσαν πως δεν αλλάζει τίποτα, με την ίδια ομάδα και τους ίδιους ανθρώπους, τις ίδιες εμμονές και γκρίνιες, ευχόμενοι καλή σεζόν, ενώ χειροκροτήθηκαν από τους τηλεθεατές που εξασφάλισαν μια θέση στα backstage.

Ο Μελέτης Ηλίας ως «γούρι» της εκπομπής

Ο Μελέτης Ηλίας βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στον «αέρα» της εκπομπής, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να τον προλογίζει ως το καθιερωμένο «γούρι» τους. Ο παρουσιαστής υπογράμμισε ότι τον έχουν ως γούρι εδώ και πολλά χρόνια, και του προέκυψε και φέτος αυτή η ιδιότητα επειδή ήταν ο πρώτος καλεσμένος.

Ο ηθοποιός, ακούγοντας τον όρο «γούρι», δήλωσε αμέσως παρών. Ομολογουμένως, από όλους, θεωρείται το «γούρι» της εκπομπής, καθώς πριν από χρόνια ήταν ο πρώτος τους καλεσμένος και, όπως αναφέρθηκε, «δεν τους πήγε και άσχημα μέχρι τώρα».

Η περιοδεία της «Αντιγόνης» και οι δηλώσεις του ηθοποιού

Ο Μελέτης Ηλίας ενημέρωσε τους παρουσιαστές ότι βρισκόταν καθ’ οδόν, μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς επρόκειτο να παίξει την «Αντιγόνη» στον Βόλο την ίδια ημέρα. Η παράσταση αποτελεί μέρος του τελευταίου κύκλου της περιοδείας τους, η οποία θα συνεχιστεί στα Τρίκαλα, την Έδεσσα, τη Λάρισα, ξανά στα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα και την Πάτρα.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβηττό, όπου ο ηθοποιός κάλεσε το κοινό να παρευρεθεί. Σχολιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Μελέτης Ηλίας δήλωσε με χιούμορ ότι «και φέτος θα σπάσουμε τα μηχανάκια της AGB».

Διακοπές και οι δυσκολίες της περιοδείας

Ο Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε επίσης ότι πήγε τις διακοπές του στη Σύμη, ένα νησί που δεν είχε ξαναεπισκεφθεί και το χαρακτήρισε υπέροχο. Οι διακοπές αυτές έγιναν μετά από παράσταση στη Ρόδο στις 25 του μήνα, δίνοντάς του μερικές ημέρες ελεύθερες πριν και μετά την εμφάνιση.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες της περιοδείας, αλλά τόνισε ότι για τον ηθοποιό είναι μια ευχάριστη διαδικασία, καθώς έχει μόνο την παράσταση το βράδυ. Εξέφρασε την προτίμησή του για την περιοδεία, συγκριτικά με την παραμονή στην Αθήνα κατά τη χειμερινή σεζόν με καύσωνα, γυρίσματα και παραστάσεις. Διευκρίνισε ότι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με παράπονα για τη ζέστη ήταν στα πλαίσια του χιούμορ, καθώς υπήρξαν κάποιες δύσκολες μέρες με πολλή ζέστη.

Το αίτημα για μόνιμη θέση στην εκπομπή

Λίγο πριν αποδεσμευθεί από τη ζωντανή σύνδεση, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος προσκάλεσε τον Μελέτη Ηλία να βρεθεί στον καναπέ της εκπομπής κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο. Ο ηθοποιός, με χιούμορ, επανέλαβε ένα πάγιο αίτημά του.

«Όσο περνάνε τα χρόνια δε θα σταματήσω να το λέω. Μια μικρή στήλη, έτσι μια μόνιμη σε αυτή την εκπομπή τη δικαιούμαι. Το είπα και πέρσι, το είπα και πρόπερσι. Το λέω όλα αυτά τα χρόνια. Ας το σκεφτείτε καλά τώρα που αλλάξατε και κανάλι. Σας αγαπώ, σας φιλώ», είπε ο Μελέτης Ηλίας, κλείνοντας τη σύνδεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis