Ο Ιταλός παλαιστής που εκτοξεύει πίτσες έχει ένα μυστικό όπλο

Στον κόσμο της θεατρικής πάλης, όπου συχνά κυριαρχούν οι γροθιές, τα σπαθιά και τα όπλα, ένας ερασιτέχνης wrestler από την Ιταλία, ο Λουίτζι Πρίμο, έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αντί για τα συνηθισμένα μέσα, ο Πρίμο κυκλοφορεί και οπλοφορεί με πίτσα, χρησιμοποιώντας την εκτόξευση άψητης ζύμης ως το βασικό του όπλο εναντίον των αντιπάλων του. Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση τον καθιστά μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο.

Το ασυνήθιστο όπλο του Λουίτζι Πρίμο

Ο Λουίτζι Πρίμο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην αρένα της θεατρικής πάλης, φέρνοντας έναν αέρα πρωτοτυπίας και δροσιάς. Σε αντίθεση με τις «πολυφορεμένες» προσωπικότητες και τις συνηθισμένες τεχνικές που συναντώνται συχνά, ο Πρίμο χρησιμοποιεί ένα εντελώς διαφορετικό μέσο για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Το βασικό του όπλο δεν είναι ούτε γροθιές, ούτε σπαθιά, ούτε οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό αντικείμενο, αλλά η πίτσα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός παλαιστής εκτοξεύει άψητη ζύμη πίτσας στους αντιπάλους του, δημιουργώντας ένα θέαμα που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αυτή η επιλογή τον καθιστά μοναδικό και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στους θεατές, μακριά από τα καθιερωμένα πρότυπα της πάλης. Ο ίδιος, όπως αναφέρεται, κυκλοφορεί και οπλοφορεί με πίτσα, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της περσόνας του.

Η αυθεντική τέχνη της ναπολιτάνικης πίτσας

Πέρα από το θεατρικό στοιχείο της πάλης, ο Λουίτζι Πρίμο έχει αποκαλύψει μια σημαντική λεπτομέρεια για την τεχνική του. Μιλώντας στο Reddit, δήλωσε πως η γνώση του σχετικά με την παρασκευή ναπολιτάνικης πίτσας είναι απόλυτα αληθινή και καθόλου θεατρική. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητά του να χειρίζεται τη ζύμη δεν είναι απλώς μέρος του σόου, αλλά μια πραγματική δεξιότητα που κατέχει.

Η προσήλωσή του στην αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα φαίνεται και από τις απόψεις του για άλλους τύπους πίτσας. Ο Πρίμο έχει εκφράσει την πλήρη αδιαφορία του για την καναδέζικη «παχιά» πίτσας, την οποία μάλιστα αποκαλεί με έναν χαρακτηριστικό τρόπο «τα λαζάνια των χαζών». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προτίμησή του στην παράδοση και την ποιότητα της ιταλικής πίτσας, ενισχύοντας την εικόνα του ως γνώστη και λάτρη του είδους.

Προπονήσεις και πηγές έμπνευσης

Ο Λουίτζι Πρίμο είναι ιδιαίτερα ενεργός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να επικοινωνεί με το κοινό του. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, προαναγγέλλει τους επερχόμενους αγώνες του, κρατώντας τους οπαδούς του ενήμερους για τις εμφανίσεις του στο ρινγκ. Επιπλέον, μοιράζεται στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του, προσφέροντας μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο εξασκείται στην ιδιαίτερη τεχνική του.

Στις προπονήσεις αυτές, ο Ιταλός παλαιστής εκτοξεύει ζυμάρια σε διάφορους στόχους, τελειοποιώντας την ακρίβεια και το στυλ του. Η περιγραφή αυτής της διαδικασίας παρομοιάζεται με έναν καουμπόι που σημάδευε με το ρεβόλβερ του κάποια άδεια μπουκάλια μπύρας, αναδεικνύοντας το μοχθηρό και στοχευμένο ύφος του. Παράλληλα με την πρωτοτυπία του, ο Πρίμο έχει εκφράσει τον σεβασμό του σε θρύλους της πάλης, αναφέροντας ότι ανάμεσα στους αγαπημένους του παλαιστές είναι και οι Μπρετ Χαρτ και Όουεν Χαρτ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta