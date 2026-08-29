Η Ρούλα Κορομηλά στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά του ηλικιακού ρατσισμού

Με μια φράση λίγων λέξεων, η Ρούλα Κορομηλά έστειλε για ακόμη μία φορά το δικό της μήνυμα κατά του ηλικιακού ρατσισμού, προάγοντας τη συμφιλίωση των γυναικών με τον χρόνο. Η παρουσιάστρια επανήλθε στο θέμα μέσω μιας ανάρτησης στα social media, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της αποδοχής της ηλικίας.

Η διαρκής τοποθέτηση κατά του ηλικιακού ρατσισμού

Η Ρούλα Κορομηλά έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και με έντονο τρόπο απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό. Μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις της, στέλνει σταθερά μηνύματα που αφορούν τη σχέση των γυναικών με την πάροδο του χρόνου.

Η στάση της αυτή αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην επικοινωνία της με το κοινό, καθώς επιδιώκει να αναδείξει την ανάγκη για αποδοχή και αυτοπεποίθηση, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το μήνυμα μέσω των social media

Το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, η γνωστή παρουσιάστρια επέλεξε να επανέλθει στο συγκεκριμένο θέμα. Δημοσίευσε ένα story στα προσωπικά της social media, όπου έγραψε χαρακτηριστικά τη φράση «Δεν λήγουν οι γυναίκες».

Με αυτή τη σύντομη αλλά περιεκτική φράση, η Ρούλα Κορομηλά στρέφεται για ακόμη μία φορά κατά των κοινωνικών στερεοτύπων που περιβάλλουν την ηλικία των γυναικών. Δίνει έμφαση στη γυναικεία αυτοπεποίθηση και στην ανάγκη για αποδοχή του χρόνου, προωθώντας μια θετική στάση απέναντι στη φυσική διαδικασία της γήρανσης.

Η στάση της στον χώρο της τηλεόρασης και την εικόνα

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον ηλικιακό ρατσισμό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον χώρο της τηλεόρασης. Όπως έχει επισημάνει η ίδια, το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στον συγκεκριμένο κλάδο, επηρεάζοντας τις γυναίκες επαγγελματίες.

Παράλληλα με τις δηλώσεις της, η Ρούλα Κορομηλά επιλέγει συχνά να δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες της χωρίς τη χρήση φίλτρων ή υπερβολικής επεξεργασίας. Αυτή η πρακτική της ενισχύει το μήνυμά της για την αποδοχή της φυσικής εικόνας. Έχει επίσης δηλώσει δημόσια πως δεν έχει υποβληθεί σε επέμβαση λίφτινγκ, τονίζοντας την επιλογή της να αντιμετωπίζει τον χρόνο με συμφιλίωση.

Η ίδια ενθαρρύνει τις γυναίκες να μην κρύβουν ούτε το σώμα ούτε την ηλικία τους. Η στάση της αυτή αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στην αυτοπεποίθηση και την ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό και τους άλλους.

Καλοκαιρινοί ρυθμοί και επικοινωνία

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Ρούλα Κορομηλά σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και ηρεμίας. Αυτή η περίοδος της επιτρέπει να διατηρεί μια έντονη επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους, μοιράζοντας σκέψεις και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η αλληλεπίδραση αυτή στα social media αποτελεί ένα επιπλέον κανάλι μέσω του οποίου η παρουσιάστρια συνεχίζει να μεταφέρει τα μηνύματά της, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το κοινό και αναδεικνύοντας τις απόψεις της για θέματα που την απασχολούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta