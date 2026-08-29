Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026

Μια θέση ανάμεσα στους 70 πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2026 απένειμε το περιοδικό Vanity Fair στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η συγκεκριμένη επιλογή ξεχωρίζει στη φετινή λίστα του περιοδικού, η οποία επανήλθε μετά από απουσία περίπου δέκα ετών.

Ο ποντίφικας, ο οποίος είναι 70 ετών, εντάχθηκε στην κατηγορία «Originals», όπου το περιοδικό τιμά προσωπικότητες με έναν ξεχωριστό και προσωπικό τρόπο ντυσίματος.

Το ιδιαίτερο στιλ του ποντίφικα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει τραβήξει την προσοχή για τις ενδυματολογικές του επιλογές, με την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση να είναι αυτή στην οποία φορούσε αθλητικά παπούτσια Nike κάτω από το χαρακτηριστικό λευκό παπικό του ένδυμα. Η εικόνα αυτή, που προήλθε από το ντοκιμαντέρ «Leone a Roma», παραγωγής του Βατικανού, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να πιστεύουν αρχικά ότι ήταν ψεύτικη.

Ο ανταποκριτής μόδας του Vanity Fair, Ζοζέ Κριαλές-Ουνσουέτα, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία της λίστας, υπογράμμισε ότι αυτό που ξεχώρισε στο στιλ του Πάπα ήταν το «έμφυτο αμερικανικό στοιχείο». Ο Λέων ΙΔ΄, γεννημένος στο Σικάγο, έχει επιλέξει κατά καιρούς πιο απλά και καθημερινά αξεσουάρ και παπούτσια στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Επιλογές που ξεφεύγουν από την παράδοση

Πέρα από τα αθλητικά Nike, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φορά συχνά μαύρα παπούτσια τύπου Oxford, αντί για τα παραδοσιακά κόκκινα παπικά υποδήματα που φορούσαν οι προκάτοχοί του. Για τις πιο επίσημες εμφανίσεις του, συνεργάζεται με τον Ιταλό σχεδιαστή Φιλίπο Σορτσινέλι, ο οποίος έχει σχεδιάσει άμφια και για τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄, καθώς και για τον Πάπα Φραγκίσκο.

Στην ίδια κατηγορία «Originals» του Vanity Fair, μαζί με τον Πάπα, βρίσκονται επίσης ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι και οι τραγουδίστριες Μπιορκ και Ροσαλία, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των προσωπικοτήτων που τιμά το περιοδικό.

Προηγούμενες διακρίσεις στον χώρο της μόδας

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναγνωρίζεται για το στιλ του. Στα τέλη του 2025, είχε συμπεριληφθεί στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους της χρονιάς. Τότε, βρέθηκε δίπλα σε ονόματα όπως ο ASAP Ρόκι και ο Μπάντ Μπάνι, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μια ξεχωριστή ενδυματολογική παρουσία.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr