Η Ντόλι Πάρτον έχασε σε διαγωνισμό σωσία της, χωρίς να την αναγνωρίσουν

Η Ντόλι Πάρτον, γνωστή για την άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα της, είχε μια ιδιαίτερη εμπειρία όταν αποφάσισε να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της. Παρά το γεγονός ότι ήταν η ίδια η διάσημη τραγουδίστρια, δεν κατάφερε να κερδίσει, γεγονός που η ίδια έχει διηγηθεί με χιούμορ.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μεταμφίεσης

Το περιστατικό, το οποίο έχει διηγηθεί η ίδια η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε συνεντεύξεις της, έλαβε χώρα σε έναν διαγωνισμό για σωσίες της. Η Ντόλι Πάρτον επέλεξε να συμμετάσχει χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα, θέλοντας να δει αν θα την αναγνώριζαν.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για το Χάλογουιν στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα, προσελκύοντας πολλούς συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αντιγράψουν την εμφάνιση της διάσημης καλλιτέχνιδας. Για να μην την αναγνωρίσουν, η Πάρτον επέλεξε να κάνει την εμφάνισή της ακόμη πιο υπερβολική, χρησιμοποιώντας έντονο μακιγιάζ, μεγαλύτερα μαλλιά και πιο χαρακτηριστικά στοιχεία από το γνωστό της λουκ, ως μέρος της μεταμφίεσής της.

Το απρόσμενο αποτέλεσμα

Η Πάρτον ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και περίμενε την απόφαση των κριτών. Ωστόσο, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν ήταν η νικήτρια. Η ίδια, αναφερόμενη στο περιστατικό, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά με το χιούμορ της: «Δεν κέρδισα. Δεν ήρθα καν κοντά».

Σε άλλη αφήγησή της, είχε εξηγήσει ότι οι περισσότερες από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες ήταν πολύ ψηλές και είχαν προετοιμαστεί ιδιαίτερα για τον διαγωνισμό. Η ίδια, αντίθετα, προσπάθησε να γίνει όσο το δυνατόν πιο δύσκολο να αναγνωριστεί, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στο αποτέλεσμα.

Η εμβληματική εικόνα και η έμπνευσή της

Η εικόνα της Ντόλι Πάρτον είναι εδώ και δεκαετίες άμεσα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Τα μεγάλα ξανθά μαλλιά, το έντονο μακιγιάζ, τα ψηλοτάκουνα και τα εντυπωσιακά ρούχα έχουν γίνει βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας της, που την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεκίνησε από μια παιδική της ανάμνηση. Όταν μεγάλωνε στο Τενεσί, είχε εντυπωσιαστεί από μια γυναίκα της περιοχής, την οποία θεωρούσε ιδιαίτερα όμορφη και λαμπερή. Από εκείνη την εικόνα εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό το στιλ που ακολούθησε στην πορεία της καριέρας της. Με τα χρόνια, το συγκεκριμένο λουκ έγινε τόσο χαρακτηριστικό, ώστε χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να το αντιγράφουν, καθιστώντας το αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr