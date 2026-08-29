Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Βίωνα μια μικρή σύγχυση έπειτα από δύσκολες καταστάσεις»

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου αναφέρθηκε εκτενώς σε διάφορες πτυχές της ζωής της. Η γνωστή πρωταγωνίστρια μίλησε για την περίοδο αναπροσαρμογής που βιώνει, την προσωπική της εξέλιξη ως ηθοποιός, καθώς και για τις σκέψεις της γύρω από τον έρωτα και τις σχέσεις.

Η περίοδος αναπροσαρμογής

Στην αρχή της συνέντευξης, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ περιέγραψε μια δύσκολη περίοδο που βίωσε τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε η ίδια, «Έπειτα από διάφορες δύσκολες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια και την απώλεια του πατέρα µου, βίωνα µια µικρή σύγχυση και έκανα προσπάθεια για αναπροσαρµογή και αναδιοργάνωση».

Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό και αναδιάταξη της ζωής της, μετά από προσωπικές προκλήσεις και την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Η εξέλιξη στην υποκριτική

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και πώς αυτή συνδέεται με την προσωπική της εξέλιξη. Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ σημείωσε ότι η εξέλιξή της ως ανθρώπου έχει επηρεάσει άμεσα την εξέλιξή της ως ηθοποιός.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έτσι έχω γίνει καλύτερη ηθοποιός, µε προσεγγίζουν πιο ώριµοι σκηνοθέτες και συγγραφείς για πιο ώριµους ρόλους, για πιο "µεστωµένους”, για πιο "ψωµωµένους”». Τόνισε επίσης τη διαφορά στους ρόλους που αναλαμβάνει πλέον, λέγοντας: «∆εν έχω τις ανάλαφρες νοικοκυρές ή τις χαριτωµένες νεαρές, που είναι πρώτο επίπεδο που έκανα, είτε στην τηλεόραση είτε σε κοµµωτήριο».

Ο έρωτας και οι σχέσεις

Όσον αφορά τον έρωτα, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραδέχτηκε ότι συχνά αποσυντονιζόταν στο παρελθόν. Αν και έχει ερωτευτεί πολλές φορές, οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει.

Πλέον, όπως ανέφερε, προτιμά να είναι καλά με τον εαυτό της και τους φίλους της, παρά να διατηρεί μια σχέση απλώς για να υπάρχει. Παρά τη στάση της αυτή, η ηθοποιός εξέφρασε την ελπίδα της για μια όμορφη και ώριμη σχέση στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: yupiii.gr