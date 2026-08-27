Τζακ Μπάρτον: Το φαβορί έκπληξη για τον Τζέιμς Μποντ με πέρασμα σε ταινία του Λάνθιμου

Η αναζήτηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, μετά την ολοκλήρωση της εποχής του Ντάνιελ Κρεγκ. Ανάμεσα στα «καυτά» ονόματα του κινηματογράφου που φιγουράρουν στη λίστα των υποψηφίων, ένα μη ευρέως γνωστό πρόσωπο έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο ως το «φαβορί-έκπληξη». Πρόκειται για τον Τζακ Μπάρτον, ο οποίος φέρεται να έχει ξεχωρίσει από τη διευθύντρια κάστινγκ, Νίνα Γκολντ, στην προσπάθειά της να ανακαλύψει νέα ταλέντα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αναζήτηση του επόμενου 007

Το θρίλερ για την εύρεση του νέου βρετανού πράκτορα 007 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις προσπάθειες να εντατικοποιούνται. Η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει ήδη αρκετά γνωστά ονόματα που έχουν απασχολήσει τα μέσα, όπως οι Τζακ Λάουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μέσκαλ και Χάρις Ντίκινσον.

Ωστότε, ένα δημοσίευμα-βόμβα από το Page Six κάνει λόγο για τον Τζακ Μπάρτον ως το νέο φαβορί. Η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ευρεία αναγνωρισιμότητα των άλλων υποψηφίων, σηματοδοτώντας μια πιθανή στροφή στην προσέγγιση για τον εμβληματικό ρόλο.

Ποιος είναι ο Τζακ Μπάρτον

Ο Τζακ Μπάρτον, αν και μη ευρέως γνωστός στο παγκόσμιο κοινό, έχει ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία στη γενέτειρά του, τη Βρετανία. Το μάτι του κοινού τον έχει πάρει από ένα μικρό πέρασμά του στην επιτυχημένη ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, όπου είχε μια σύντομη εμφάνιση.

Πέρα από τη συμμετοχή του στην ταινία του Λάνθιμου, ο Μπάρτον έχει πρωταγωνιστήσει σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές. Συμμετείχε στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper», οι οποίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Netflix, ενισχύοντας την παρουσία του στη βρετανική τηλεόραση.

Η στρατηγική της επιλογής

Η διευθύντρια κάστινγκ, Νίνα Γκολντ, φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Τζακ Μπάρτον στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ανακαλύψει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στην ανάδειξη ταλέντων από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί πλήρως στη μεγάλη οθόνη.

Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στην κατεύθυνση επιλογής του πρωταγωνιστή, καθώς αναζητείται ένας ηθοποιός που θα φέρει φρέσκο αέρα στον ρόλο, μακριά από την ήδη υπάρχουσα αναγνωρισιμότητα άλλων υποψηφίων με ισχυρότερη παρουσία στον κινηματογράφο.

Τα επόμενα βήματα και οι συντελεστές

Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή η φάση θα είναι καθοριστική για την ανάδειξη του ηθοποιού που θα αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007.

Στο μεταξύ, η σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει ανατεθεί στον Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το σενάριο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα των υποψηφίων ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο’Κόνελ και έναν τρίτο υποψήφιο, το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο προς το παρόν.

Η ανακοίνωση του νέου πράκτορα

Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τους φίλους της σειράς ταινιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποκάλυψη του ονόματος του νέου Τζέιμς Μποντ θα γίνει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνοντας έτσι μια περίοδο αναμονής και εικασιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader