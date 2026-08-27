Δανάη Μπάρκα: Έφτιαξε φανουρόπιτα και μοιράστηκε τη συνταγή της

Η Δανάη Μπάρκα, τιμώντας την ημέρα του Αγίου Φανουρίου, μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε τη δική της φανουρόπιτα. Η ηθοποιός, γνωστή για την αγάπη της στις παραδόσεις, δεν έκρυψε τη χαρά της που το σπίτι της γέμισε με τη γλυκιά μυρωδιά της πίτας. Μάλιστα, μοιράστηκε τη συνταγή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, προσφέροντας αναλυτικές οδηγίες για όσους θέλουν να τη δοκιμάσουν.

Το έθιμο του Αγίου Φανουρίου

Η ημέρα του Αγίου Φανουρίου συνδέεται άρρηκτα με το έθιμο της φανουρόπιτας. Οι πιστοί συνηθίζουν να προσέρχονται στις ενορίες τους, φέρνοντας μαζί τους τη φανουρόπιτα, ως μέρος της παράκλησης προς τον Άγιο.

Παραδοσιακά, η φανουρόπιτα φτιάχνεται με την ελπίδα ο Άγιος Φανούριος να «φανερώσει» κάτι που έχει χαθεί. Επιπλέον, το έθιμο συνδέεται και με την παράκληση για βοήθεια στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων, αποτελώντας μια βαθιά ριζωμένη παράδοση στην ελληνική κοινωνία.

Η Δανάη Μπάρκα στην κουζίνα

Η Δανάη Μπάρκα, δείχνοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στα ελληνικά έθιμα, αφιέρωσε χρόνο για να παρασκευάσει τη δική της φανουρόπιτα. Η διαδικασία αυτή της προσέφερε μεγάλη χαρά, καθώς, όπως δήλωσε, το άρωμα της γλυκιάς πίτας πλημμύρισε ολόκληρο το σπίτι της, δημιουργώντας μια ζεστή και παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

Η ηθοποιός δεν κράτησε τη συνταγή για τον εαυτό της, αλλά επέλεξε να την μοιραστεί με τους followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε όχι μόνο τα υλικά, αλλά και βίντεο που έδειχναν βήμα προς βήμα τη διαδικασία παρασκευής, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους.

Η συνταγή με τα εννέα υλικά

Η φανουρόπιτα που ετοίμασε η Δανάη Μπάρκα βασίστηκε σε μια συνταγή που περιλαμβάνει εννέα συγκεκριμένα υλικά. Η ηθοποιός φρόντισε να δώσει αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της συνταγής, εξασφαλίζοντας ότι ακόμα και όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την παρασκευή της, θα μπορέσουν να την ακολουθήσουν με επιτυχία.

Η δημοσίευση της συνταγής, μαζί με τα σχετικά βίντεο, προσφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους την ευκαιρία να φτιάξουν τη δική τους φανουρόπιτα, τιμώντας και αυτοί με τη σειρά τους το έθιμο του Αγίου Φανουρίου.

Με πληροφορίες από: instyle.gr