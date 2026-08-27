Η Τέιλορ Σουίφτ αποχαιρετά την Ντόλι Πάρτον: «Ένα δώρο που δεν σταματούσε να προσφέρει»

Η Τέιλορ Σουίφτ αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τη θρυλική ερμηνεύτρια της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον. Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο. Η σούπερ σταρ εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια, τονίζοντας την τεράστια επιρροή της Πάρτον.

Οι δηλώσεις της Τέιλορ Σουίφτ

Σε δήλωσή της στο The Hollywood Reporter, η Τέιλορ Σουίφτ υπογράμμισε την αίσθηση του κενού που αφήνει η Ντόλι Πάρτον. «Ένας κόσμος χωρίς την Ντόλι δεν μοιάζει ούτε πιθανός, ούτε πραγματικός, ούτε σωστός», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σουίφτ, περιγράφοντας την απώλεια ως κάτι αδιανόητο.

Η πολυβραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ δημιουργός της Dollywood, Ντόλι Πάρτον, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Τέιλορ Σουίφτ. Η Σουίφτ περιέγραψε την Πάρτον ως έναν άνθρωπο ανεξάντλητης προσφοράς, τονίζοντας ότι «ήταν πραγματικά ένα δώρο που δεν σταματούσε να προσφέρει».

Η κληρονομιά και η επιρροή της Ντόλι Πάρτον

Η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρθηκε εκτενώς στην κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον, δηλώνοντας πως αυτή θα είναι αιώνια, χάρη στον διαχρονικά γενναιόδωρο τρόπο με τον οποίο πέρασε τον χρόνο της σε αυτόν τον κόσμο. Η Πάρτον άλλαξε αμέτρητες ζωές προς το καλύτερο, προσφέροντας ένα πρότυπο για να εμπνέονται οι άνθρωποι.

«Η Ντόλι μας έδωσε ένα πρότυπο για να εμπνεόμαστε, ενώ παράλληλα μας ενθάρρυνε να μένουμε πιστοί στον εαυτό μας», έγραψε η Σουίφτ. Επίσης, σημείωσε ότι η Πάρτον κατάφερνε να δίνει τα μαθήματά της για τον κόσμο με ευγένεια, ειλικρίνεια και συχνά με πολύ χιούμορ.

Η Σουίφτ τόνισε την ικανότητα της Πάρτον να συνδυάζει το απόλυτο μυστήριο και τη φαντασία σε ορισμένες πτυχές της ζωής της, αλλά και την απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι είχε σημασία. Περιέγραψε την Πάρτον ως ένα πρόσωπο που συνδύαζε τη χάρη με την αποφασιστικότητα, όλα σε ένα εκθαμβωτικό πρόσωπο. Είχε την πιο τρυφερή καρδιά απέναντι στις δοκιμασίες των άλλων, αλλά και ένα ατσάλινο πείσμα όταν υπερασπιζόταν τη δική της αξία ως καλλιτέχνις.

Η γενναιοδωρία και το «Imagination Library»

Η Τέιλορ Σουίφτ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, μαζί με όλους τους θαυμαστές της, για όλα όσα προσέφερε η Ντόλι Πάρτον. Αναφέρθηκε στις μελωδίες και τους στίχους που έγραψε, οι οποίοι «έλιωσαν ακόμα και τις πιο παγωμένες καρδιές», καθώς και στα εκατομμύρια βιβλία που χάρισε σε παιδιά σε όλο τον κόσμο, μέσω του «Imagination Library» της.

Η προσφορά αυτή είχε ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να ερωτευτούν τις ιστορίες, όπως έκανε και η ίδια η Πάρτον. Η Σουίφτ υπογράμμισε επίσης ότι η Ντόλι Πάρτον «περπάτησε τεντωμένα σχοινιά», ώστε νεαρά κορίτσια σαν κι εκείνη να μεγαλώσουν και να ονειρευτούν τη δική τους πορεία. «Ντόλι, θα σε σκέφτομαι σε κάθε μου βήμα», κατέληξε η Τέιλορ Σουίφτ.

Στο πλαίσιο αυτής της γενναιοδωρίας, τον Ιούλιο, λίγο πριν από τον γάμο τους, η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι δώρισαν 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους οργανισμούς. Μεταξύ αυτών των οργανισμών ήταν και το «Imagination Library» της Ντόλι Πάρτον. Η θρυλική τραγουδίστρια είχε ευχαριστήσει το ζευγάρι μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Instagram, δηλώνοντας «ενθουσιασμένη και συγκινημένη από τη γενναιόδωρη προσφορά».

Το «ευχαριστώ» του Κέβιν Κόστνερ

Εκτός από την Τέιλορ Σουίφτ, και ο ηθοποιός Κέβιν Κόστνερ εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς την Ντόλι Πάρτον. Ο Κόστνερ ευχαρίστησε την Πάρτον για το τραγούδι «I Will Always Love You», το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία με την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, αλλά γράφτηκε από την Ντόλι Πάρτον.

Ο Κόστνερ τόνισε τη γενναιοδωρία της Πάρτον, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήσουν πάντα τόσο γενναιόδωρη». Η δήλωσή του προστίθεται στις πολλές εκφράσεις εκτίμησης που δέχτηκε η Ντόλι Πάρτον για την προσφορά της στην τέχνη και την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki