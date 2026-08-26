Η «Αριάδνη» προσέκρουσε στην προβλήτα της Μυτιλήνης

Μια μικρή «περιπέτεια» έζησαν οι επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη» στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, προκαλώντας θόρυβο και ανησυχία στους επιβαίνοντες. Ευτυχώς, παρά την πρόσκρουση, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πρόσκρουση κατά την πρόσδεση στο λιμάνι της Λέσβου

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη» προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού της Λέσβου, στην περιοχή της Μυτιλήνης. Το συμβάν έλαβε χώρα τη στιγμή που το πλοίο επιχειρούσε να προσδέσει, ολοκληρώνοντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Η πρόσκρουση προκάλεσε άμεσα θόρυβο, ο οποίος θορύβησε τους επιβάτες που βρίσκονταν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόσκρουση στην προβλήτα οφείλεται σε θραύση κάβων. Οι κάβοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή πρόσδεση ενός πλοίου, υπέστησαν θραύση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με αποτέλεσμα το «Αριάδνη» να χάσει στιγμιαία τον έλεγχο και να ακουμπήσει στην προβλήτα του λιμανιού.

Το προγραμματισμένο δρομολόγιο και ο αριθμός των επιβαινόντων

Το πλοίο «Αριάδνη» εκτελούσε ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, το οποίο περιλάμβανε τις διαδρομές Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη. Αυτό το δρομολόγιο είναι μια τακτική σύνδεση που εξυπηρετεί τις μεταφορικές ανάγκες των νησιών του Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ταξιδιού, το πλοίο μετέφερε έναν σημαντικό αριθμό επιβατών και οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο «Αριάδνη» επέβαιναν 286 επιβάτες. Επιπλέον, το πλοίο μετέφερε 70 Ι.Χ. οχήματα, 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός επιβατών και οχημάτων υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων, ειδικά κατά τις διαδικασίες πρόσδεσης και απόπλου στα λιμάνια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά τον θόρυβο

Παρά τη φύση του περιστατικού, δηλαδή την πρόσκρουση του πλοίου στην προβλήτα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, δεδομένου του θορύβου και της αναστάτωσης που προκλήθηκε από την πρόσκρουση.

Οι επιβάτες, όπως ήταν φυσικό, θορυβήθηκαν από το συμβάν, καθώς η πρόσκρουση ενός μεγάλου πλοίου στην προβλήτα είναι ένα γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, η απουσία τραυματισμών δείχνει ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χωρίς σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων που βρίσκονταν εντός του πλοίου.

Η διαδικασία πρόσδεσης και η θραύση των κάβων

Η διαδικασία πρόσδεσης ενός πλοίου σε ένα λιμάνι είναι μια σύνθετη ενέργεια που απαιτεί ακρίβεια και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Στην περίπτωση του «Αριάδνη», η θραύση των κάβων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης ήταν ο παράγοντας που οδήγησε στην πρόσκρουση. Οι κάβοι είναι ισχυρά σχοινιά ή συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση του πλοίου στην προβλήτα.

Το περιστατικό συνέβη ακριβώς κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν το πλοίο ολοκλήρωνε την προσέγγισή του. Η θραύση των κάβων είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να μην μπορεί να ακινητοποιηθεί πλήρως με τον προβλεπόμενο τρόπο, οδηγώντας στην επαφή του με την προβλήτα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader