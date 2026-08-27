Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι – Μπαλντόνι με αποζημίωση άνω των 400.000 δολαρίων

Η Μπλέικ Λάιβλι θα λάβει περισσότερα από 400.000 δολάρια για την κάλυψη των νομικών της εξόδων, μετά από μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε 18 μήνες με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Η απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τον δικαστή Λιούις Λίμαν, σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας μακρόχρονης αντιδικίας που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων.

Το ύψος της αποζημίωσης και οι αρχικές διεκδικήσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Λιούις Λίμαν, η ηθοποιός θα λάβει συγκεκριμένα 363.245,40 δολάρια για τις δικηγορικές της αμοιβές. Επιπλέον, της επιδικάστηκαν 44.206,35 δολάρια για λοιπά έξοδα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε περισσότερα από 400.000 δολάρια.

Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που αρχικά διεκδικούσε η Μπλέικ Λάιβλι. Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται να κλείσει μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη και τα διεθνή ΜΜΕ καθ' όλη τη διάρκεια της 18μηνης διάρκειάς της.

Η έναρξη της δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική αντιπαράθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση. Οι κατηγορίες αφορούσαν επίσης τη δημιουργία ενός εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», στην οποία ο Μπαλντόνι ήταν σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της.

Τον επόμενο μήνα, ως απάντηση στις κατηγορίες της ηθοποιού, ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση. Αυτή η κίνηση κλιμάκωσε περαιτέρω τη διαμάχη, οδηγώντας τις δύο πλευρές σε έναν μακρύ δικαστικό αγώνα που διήρκεσε ενάμιση χρόνο.

Ο συμβιβασμός πριν τη δίκη

Τον Μάιο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Αυτή η εξέλιξη έλυσε το κύριο μέρος της διαμάχης, αλλά άφησε ως μοναδική εκκρεμότητα το ζήτημα των δικαστικών εξόδων.

Ο συμβιβασμός αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην υπόθεση, καθώς απέτρεψε την πλήρη διεξαγωγή της δίκης και επικέντρωσε την προσοχή στην επίλυση των οικονομικών απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομική διαδικασία.

Το σκεπτικό του δικαστή Λιούις Λίμαν

Στην απόφασή του, ο δικαστής Λιούις Λίμαν έκρινε ότι η Μπλέικ Λάιβλι δικαιούται αποζημίωση μόνο για «εύλογες» αμοιβές. Παρόλο που διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις των δικηγόρων της δεν ήταν «υπερβολικές» για μια υπόθεση τέτοιας πολυπλοκότητας, επεσήμανε πως «ο αριθμός των ωρών για τις οποίες η πρωταγωνίστρια ζητούσε αποζημίωση ήταν παράλογος».

Ο δικαστής πρόσθεσε επίσης ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν ήταν ελλιπή. Συγκεκριμένα, η Λάιβλι κατέθεσε ένορκη βεβαίωση εμπειρογνώμονα που εξέτασε τα αρχεία χρέωσης, ωστόσο δεν υπέβαλε τα ίδια τα τιμολόγια, γεγονός που επηρέασε το τελικό ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader