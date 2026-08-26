Ζέτα Μακρυπούλια: Το συγκινητικό μήνυμα για τη Ζάννη τους

Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησαν τη σκυλίτσα τους, Ζάννη, η οποία απεβίωσε. Η Ζάννη είχε υιοθετηθεί από τους δύο καλλιτέχνες το 2013 και αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους. Η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία της Ζάννης.

Η υιοθεσία και η κοινή ζωή τους

Η Ζάννη υιοθετήθηκε το 2013, όταν ήταν 14 μηνών. Εκείνη την περίοδο, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν ακόμη ζευγάρι και ζούσαν μαζί. Το σκυλάκι, παρά τα όσα είχε περάσει τους πρώτους μήνες της ζωής του, βρήκε τους ανθρώπους του που το νοιάστηκαν και το φρόντισαν με πολλή αγάπη.

Η Ζάννη ήταν παράλυτη από τη μέση και κάτω, ωστόσο βρήκε σε αυτούς όσα χρειαζόταν για να ζήσει μια καλή ζωή γεμάτη αγάπη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε μιλήσει αρκετές φορές για τη Ζάννη, αναφέροντας όσα του έμαθε και την καθημερινότητα μαζί της. Η Ζάννη έκανε τις βόλτες της με ειδικό αμαξίδιο, συνοδεύοντας τον τραγουδιστή. Ακόμη, αποτέλεσε μια όμορφη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες μετά τον χωρισμό τους.

Ο αποχαιρετισμός του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενημέρωσε για την απώλεια της Ζάννης, αναφέροντας πως «πέταξε ψηλά». Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τη Ζάννη για όλα όσα του έμαθε κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Το συγκινητικό μήνυμα της Ζέτας Μακρυπούλια

Μετά την ανακοίνωση, η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε ένα μήνυμα γεμάτο συναισθήματα για τη Ζάννη. «Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό. Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και από το μυαλό μου», έγραψε η ηθοποιός, εκφράζοντας τον πόνο της απώλειας.

Συνεχίζοντας το μήνυμά της, η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε: «Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα».

Ολοκληρώνοντας τον αποχαιρετισμό της, η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε: «Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια. Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr