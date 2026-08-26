Το «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη 25 Αυγούστου

Η τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου» του Alpha διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της στην τηλεθέαση και την Τρίτη 25 Αυγούστου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Το επεισόδιο που προβλήθηκε στις 20:00 ήταν αυτό που ξεχώρισε, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο. Ο σταθμός προβάλλει καθημερινά πολλαπλά επεισόδια της δημοφιλούς σειράς, με το βραδινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο συνεχόμενα επεισόδια μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η κυριαρχία του «Σόι σου» στην prime time

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, παρά τη μετάδοση δύο συνεχόμενων επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου» από τον Alpha το βράδυ, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το επεισόδιο των 20:00 ήταν εκείνο που κατάφερε να σημειώσει την κορυφαία επίδοση της ημέρας. Η επίδοση αυτή θεωρείται η υψηλότερη για την συγκεκριμένη εποχή, όχι μόνο σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά και σε σύγκριση με το επεισόδιο που προβλήθηκε αμέσως μετά, στις 22:00.

Η επιτυχία του πρώτου βραδινού επεισοδίου υπογραμμίζει τη σταθερή προτίμηση του κοινού προς τη σειρά, η οποία συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Η στρατηγική του καναλιού να προβάλλει επανειλημμένα επεισόδια φαίνεται να αποδίδει καρπούς, διατηρώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε υψηλά επίπεδα.

Η επίδοση του δεύτερου βραδινού επεισοδίου και ο ανταγωνισμός

Αντίθετα με την πρωτιά του επεισοδίου των 20:00, το δεύτερο βραδινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», που μεταδόθηκε στις 22:00, κατετάγη στην πέμπτη θέση του πίνακα τηλεθέασης. Αυτή η διαφορά στην κατάταξη μπορεί να αποδοθεί, σε κάποιο βαθμό, στον αυξημένο ανταγωνισμό που επικρατεί στην τηλεοπτική ζώνη των 22:00.

Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι το επεισόδιο των 22:00 παρουσίασε την ίδια δυναμική με το επεισόδιο της σειράς που είχε προβληθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά τη μεσημεριανή ζώνη. Αυτό υποδηλώνει μια σταθερή βάση τηλεθεατών που παρακολουθούν τη σειρά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, ανεξάρτητα από την ώρα μετάδοσης.

Οι άλλες επιλογές των τηλεθεατών στην ημερήσια τηλεθέαση

Πέρα από την κυριαρχία του «Σόι σου», η τηλεοπτική ημέρα της Τρίτης 25 Αυγούστου περιλάμβανε και άλλες εκπομπές που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού. Ο δεύτερος ισχυρότερος πόλος έλξης για τους τηλεθεατές αναδείχθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το οποίο διατήρησε την προτίμηση του κοινού στην ενημέρωση.

Ως τρίτη επιλογή της ημέρας, οι τηλεθεατές επέλεξαν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο της εύθυμης αστυνομικής περιπέτειας με τίτλο «IQ 160». Η σειρά αυτή κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο ποσοστό τηλεθέασης, καταδεικνύοντας την προτίμηση του κοινού και σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας πέραν των κωμικών σειρών.

Νέα εκπομπή στον ΣΚΑΪ με Καραμήτρου και Γρηγοριάδη

Στο πλαίσιο των τηλεοπτικών εξελίξεων, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με μια νέα εκπομπή. Συγκεκριμένα, από αυτό το Σάββατο, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10».

Την παρουσίαση της νέας αυτής εκπομπής έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Καραμήτρου και Γρηγοριάδη. Η έναρξη του «Ρεπορτάζ στις 10» σηματοδοτεί μια νέα προσθήκη στο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια επιπλέον επιλογή για την ενημέρωσή τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Με πληροφορίες από: Topontiki