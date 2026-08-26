Ο Τιμ Κάρι, ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Rocky Horror Picture Show», πέθανε στα 80 του

Ο Τιμ Κάρι, ο Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής που έγινε ευρέως γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στο μιούζικαλ «The Rocky Horror Show» και στην κινηματογραφική του μεταφορά «The Rocky Horror Picture Show», πέθανε την Τρίτη το βράδυ. Ο θάνατός του επήλθε σε ηλικία 80 ετών, μετά από μια δεκαετία σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στον χώρο της υποκριτικής.

Ο θάνατος και τα προβλήματα υγείας

Ο Τίμοθι Τζέιμς Κάρι, γεννημένος στις 19 Απριλίου 1946, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη το βράδυ. Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερα από δέκα χρόνια, μια κατάσταση που τον είχε κρατήσει μακριά από την ενεργό δράση τα τελευταία χρόνια. Η απώλεια του Κάρι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για πολλούς θαυμαστές του, οι οποίοι τον λάτρεψαν για την μοναδική του ερμηνεία και την ευρεία γκάμα των ρόλων του.

Η καριέρα του Κάρι εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, με τον ίδιο να έχει αφήσει το στίγμα του τόσο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, όσο και στην τηλεόραση και τις μεταγλωττίσεις. Η αναγνώριση του ταλέντου του επισφραγίστηκε με ένα βραβείο Emmy, καθώς και με υποψηφιότητες για ένα βραβείο Grammy, δύο βραβεία Olivier και τρία βραβεία Tony, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της υποκριτικής του.

Η πορεία του στο θέατρο και το «Rocky Horror Show»

Ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο, συμμετέχοντας στην παραγωγή του μιούζικαλ «Hair» στο Γουέστ Εντ, κατά τα έτη 1968–1969. Ωστόσο, ο ρόλος που τον εκτόξευσε στην παγκόσμια αναγνώριση ήταν αυτός του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στο μιούζικαλ «The Rocky Horror Show», το οποίο ανέβηκε την περίοδο 1973–1975. Η επιτυχία του μιούζικαλ οδήγησε στην κινηματογραφική του μεταφορά, «The Rocky Horror Picture Show», το 1975, όπου ο Κάρι επανέλαβε τον ρόλο του, καθιστώντας τον έναν θρύλο της cult κουλτούρας.

Η θεατρική του πορεία περιλαμβάνει επίσης σημαντικές διακρίσεις. Προτάθηκε για το βραβείο Laurence Olivier Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τις ερμηνείες του ως Βασιλιάς Πειρατών στους «Πειρατές της Πενζάνς» το 1982 και ως Βασιλιάς Αρθούρος στο «Spamalot» το 2007. Στο Μπρόντγουεϊ, ο Κάρι κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Tony, αρχικά για τον ρόλο του ως Wolfgang Amadeus Mozart στο «Amadeus» το 1980, και αργότερα δύο υποψηφιότητες για τον ρόλο του ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Θεατρικό Έργο για τα έργα «My Favorite Year» το 1992 και «Spamalot» το 2005.

Σημαντικοί ρόλοι στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Πέρα από τις θεατρικές του επιτυχίες, ο Τιμ Κάρι είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του στην τηλεόραση ήταν αυτός του Pennywise στη μίνι σειρά «It» το 1990, μια ερμηνεία που στοιχειώνει ακόμα το κοινό. Συμμετείχε επίσης σε διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Oliver Twist» το 1982.

Η τηλεοπτική του δουλειά περιλαμβάνει εμφανίσεις σε σειρές όπως «Tales from the Crypt» το 1992, «Will & Grace» το 2004 και «Return to Cranford» το 2009. Η ικανότητά του να υποδύεται μια ευρεία γκάμα χαρακτήρων, συχνά «κακών», τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο ευέλικτους ηθοποιούς της γενιάς του, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε του εμφάνιση.

Η αναγνωρισμένη φωνή του

Ο Τιμ Κάρι ήταν επίσης ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος ηθοποιός φωνής, δανείζοντας τη φωνή του σε πολλούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνιδιών. Η δουλειά του στις μεταγλωττίσεις αναγνωρίστηκε με ένα βραβείο Emmy για την ερμηνεία του ως Κάπτεν Χουκ στην ταινία «Peter Pan & the Pirates» κατά την περίοδο 1990–1991. Η χαρακτηριστική του φωνή ζωντάνεψε πολλούς αξέχαστους χαρακτήρες.

Μεταξύ των ρόλων του ως ηθοποιός φωνής συγκαταλέγονται ο Χέξους στο «Ferngully: The Last Rainforest» το 1992, ο Ντρέικ στο «The Pebble and the Penguin» το 1995 και ο Σερ Νάιτζελ Θόρνμπερι στο «The Wild Thornberrys» από το 1998 έως το 2004. Επιπλέον, δάνεισε τη φωνή του στον Καγκελάριο Πάλπατιν / Νταρθ Σίντιους στη σειρά «Star Wars: The Clone Wars» κατά τα έτη 2012-2014, προσθέτοντας ακόμα μια διάσταση στην εντυπωσιακή του καριέρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki