Η Τζίτζι Χαντίντ μιλά για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τις φήμες γάμου

Η Τζίτζι Χαντίντ, το γνωστό 31χρονο μοντέλο, μίλησε πρόσφατα στη γαλλική «Vogue» για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον ηθοποιό Μπράντλεϊ Κούπερ. Στη συνέντευξη αυτή, η Χαντίντ περιέγραψε τη ζωή της με τον Κούπερ ως «γαλήνια», λίγο μετά τις φήμες που τους θέλουν να έχουν παντρευτεί. Το ζευγάρι, αν και είναι μαζί από το 2023, έχει επιλέξει να κρατά το ειδύλλιό του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η «όμορφη» σχέση και η στήριξη στην καριέρα

Η Τζίτζι Χαντίντ αναφέρθηκε στην «όμορφη» σχέση που έχει χτίσει με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, τονίζοντας ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους: τη στήριξη που της προσφέρει ο Κούπερ στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, το μοντέλο απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης.

«Δεν καταλαβαίνουμε απαραίτητα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας στη δουλειά του, αλλά το σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον που σε στηρίζει και σε βοηθά να παραμένεις προσγειωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χαντίντ, περιγράφοντας τη δυναμική της σχέσης τους και την αξία της σταθερότητας που της προσφέρει ο σύντροφός της.

Η ειλικρίνεια ως θεμέλιο

Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνη η ειλικρίνεια στη σχέση τους. Περιέγραψε αυτή την πτυχή ως κάτι το ξεχωριστό και διαφορετικό από προηγούμενες εμπειρίες της, δίνοντας έμφαση στην αμεσότητα της επικοινωνίας τους.

«Αυτό που είναι όμορφο στη σημερινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε», εξήγησε η Χαντίντ, αναδεικνύοντας την αξία της αυθεντικότητας και της ανοιχτής επικοινωνίας στο ειδύλλιό τους.

Η ζωή στο Παρίσι και τα νέα σχέδια

Αυτή την περίοδο, το ζευγάρι απολαμβάνει την κοινή του ζωή στο Παρίσι. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα ενός πρίκουελ της ταινίας «Ocean’s Eleven», στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Μάργκο Ρόμπι. Η Τζίτζι Χαντίντ δήλωσε ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο που περνά στη Γαλλία και ότι θα μπορούσε ακόμη και να φανταστεί τον εαυτό της να ζει μόνιμα εκεί.

Το μοντέλο περιέγραψε πώς η αντίληψή της για το Παρίσι έχει αλλάξει ριζικά. «Για πολύ καιρό, το Παρίσι ήταν για μένα μια πόλη συνδεδεμένη με τη δουλειά. Προσγειωνόμουν, έτρεχα σε ένα ξενοδοχείο όπου με περίμεναν είκοσι φωτογράφοι — δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε για μια βόλτα — και μετά έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο για να πάω σε ένα στούντιο χωρίς παράθυρα», εξήγησε. Ωστόσο, η παρουσία του Κούπερ έχει αλλάξει αυτή την εικόνα.

«Τον τελευταίο καιρό όμως, χάρη στον σύντροφό μου, που αγαπά τη Γαλλία και μιλά γαλλικά, ανακάλυψα ένα εντελώς διαφορετικό Παρίσι, το οποίο λατρεύω. Οπότε, κάποια στιγμή, γιατί όχι; Θα μπορούσα να εγκατασταθώ εκεί», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στη γαλλική πρωτεύουσα.

Φήμες για κρυφό γάμο

Μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις τους στο Παρίσι, το ζευγάρι πυροδότησε έντονες φήμες ότι παντρεύτηκε κρυφά. Οι φήμες αυτές εντάθηκαν καθώς τόσο η Τζίτζι Χαντίντ όσο και ο Μπράντλεϊ Κούπερ εθεάθησαν να φορούν χρυσές βέρες στα δάχτυλά τους, γεγονός που τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Αργότερα μάλιστα, κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιρίου. Οι φήμες αυτές προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα επιθυμία του ζευγαριού να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που ενισχύει την αίσθηση του μυστηρίου γύρω από την σχέση τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki