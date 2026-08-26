Ο Σάσα Μπάρον Κόεν επιστρέφει ως Ali G

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας «Ali G: Who Iz I?», σηματοδοτώντας την επάνοδο του Σάσα Μπάρον Κόεν στον ρόλο που τον καθιέρωσε. Ο αγαπημένος χαρακτήρας επιστρέφει είκοσι χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση, υποσχόμενος νέες περιπέτειες και το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους φαν να αναμένουν με ανυπομονησία την επανεμφάνιση του Ali G.

Η νέα περιπέτεια του Ali G: Πλοκή και χαρακτήρες

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, ο Ali G έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη εξέλιξη μετά από είκοσι χρόνια γεμάτα πάρτι, καταχρήσεις και μια ανέμελη ζωή. Ανακαλύπτει ότι η επί χρόνια σύντροφός του, Julie, την οποία υποδύεται η Μοργκάνα Ρόμπινσον, είναι ήδη οκτώ μηνών έγκυος.

Αντιλαμβανόμενος τις νέες οικογενειακές του υποχρεώσεις, ο Ali G αποφασίζει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να ανακτήσει την παλιά του δόξα. Εκεί, όμως, βρίσκεται γρήγορα αντιμέτωπος με αντιπάλους που απειλούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και το μέλλον του παιδιού του, οδηγώντας την πλοκή σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η δημιουργία και η πορεία του εμβληματικού χαρακτήρα

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν δημιούργησε τον χαρακτήρα του Ali G το 1998, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στη βρετανική σατιρική εκπομπή «The 11 O’Clock Show» του Channel 4. Η άμεση και τεράστια επιτυχία του χαρακτήρα οδήγησε στη δημιουργία της δικής του τηλεοπτικής σειράς.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προβλήθηκε η τηλεοπτική σειρά με τίτλο «Da Ali G Show», η οποία σημείωσε μεγάλη απήχηση. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ali G μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία «Ali G Indahouse», η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Μαρκ Μάιλοντ, γνωστό και από τη σκηνοθεσία της σειράς «Succession».

Το κωμικό στυλ και οι συνεντεύξεις του Ali G

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα, ακολουθώντας την πετυχημένη συνταγή που χρησιμοποιήθηκε σε παλαιότερα πρότζεκτ του Κόεν, όπως τα «Borat», «Brüno» και η σειρά «Who Is America?». Αυτή η προσέγγιση είναι χαρακτηριστική του κωμικού στυλ του ηθοποιού.

Το ιδιαίτερο χιούμορ του Σάσα Μπάρον Κόεν βασίζεται στη μεταμόρφωσή του σε ακραίους χαρακτήρες, οι οποίοι προκαλούν αυθόρμητες αντιδράσεις από ανυποψίαστους ανθρώπους. Στο παρελθόν, ως Ali G, έχει πάρει συνεντεύξεις από σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Άντι Ρούνεϊ και ο Νιουτ Γκίνγκριτς, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να αλληλεπιδρά με διαφορετικούς ανθρώπους.

Οι συντελεστές πίσω από την παραγωγή

Η ταινία «Ali G: Who Iz I?» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ίδιου του Σάσα Μπάρον Κόεν. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Κόεν υπογράφει επίσης το σενάριο της ταινίας και αναλαμβάνει την παραγωγή της μέσω της εταιρείας του, Four by Two Films.

Στο ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών βρίσκονται οι Πετρ Γιακλ και Έμιλι Κομπ, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση του νέου κινηματογραφικού εγχειρήματος του Σάσα Μπάρον Κόεν.

Με πληροφορίες από: Topontiki