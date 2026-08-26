Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» έρχεται στο Mega

Το Mega ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», η οποία αναμένεται να φέρει στις οθόνες μια ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις που διαμορφώνονται από επιλογή. Η σειρά, σε σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου και σενάριο Λαμπρινής Σκρέκα και Ζωής Κοϊβάρη, φιλοδοξεί να φωτίσει την ανάγκη των ανθρώπων να γίνουν οικείοι, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, ακόμα και όταν ξεκινούν ως άγνωστοι. Η πρώτη συνάντηση των συντελεστών για την ανάγνωση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τα γυρίσματα.

Η πλοκή και οι κεντρικοί χαρακτήρες

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Γιάννης, ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος, του οποίου η ζωή έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα μετά την απώλεια της συζύγου του. Παράλληλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, η νεαρή Χριστίνα δίνει τον δικό της αγώνα να μεγαλώσει μόνη της τα δύο παιδιά της: την επτάχρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη. Η Χριστίνα, εκτός από τις μητρικές της υποχρεώσεις, εργάζεται και σε ένα σαντουιτσάδικο.

Οι δρόμοι των δύο αυτών διαφορετικών ανθρώπων θα διασταυρωθούν απρόσμενα, εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού λάθους. Ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα, το οποίο ποτέ δεν αιτήθηκε, για να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς». Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης, τα παιδιά της Χριστίνας.

Η απρόσμενη συνεργασία και οι δεσμοί που δημιουργούνται

Αυτή η τυχαία συνεργασία θα αναγκάσει τον Γιάννη και τη Χριστίνα, δύο ισχυρούς χαρακτήρες που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα, να συνυπάρξουν. Μέσα από τις καθημερινές προκλήσεις και τις αναπόφευκτες τριβές, θα αρχίσουν να ανακαλύπτουν ο ένας στον άλλον στοιχεία που τους έλειπαν.

Χωρίς να το περιμένουν, ο Γιάννης θα βρει έναν νέο λόγο να ξυπνά κάθε πρωί, ξεφεύγοντας από τη μοναξιά του. Αντίστοιχα, η Χριστίνα θα βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορέσει να μοιραστεί το βάρος της απαιτητικής καθημερινότητάς της. Η σειρά θα αναδείξει πώς οι πιο δυνατοί δεσμοί μπορούν να υπάρξουν χωρίς να απαιτείται συγγένεια, τονίζοντας τη δύναμη της επιλογής στις ανθρώπινες σχέσεις.

Οι συντελεστές και το λαμπερό καστ

Τη σκηνοθεσία της νέας αυτής παραγωγής του Mega έχει αναλάβει ο Διονύσης Φερεντίνος, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Λαμπρινή Σκρέκα και Ζωή Κοϊβάρη. Το δημιουργικό δίδυμο έχει αναλάβει να πλάσει τους χαρακτήρες και την πλοκή που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει γνωστά ονόματα του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Πρωταγωνιστούν οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς και Ελένη Κρίτα, οι οποίοι αναμένεται να προσδώσουν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στους ρόλους τους. Μαζί τους εμφανίζονται επίσης οι Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Προετοιμασία για τα γυρίσματα

Οι συντελεστές της «Νταντάς της Γειτονιάς» πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση για την ανάγνωση του σεναρίου. Αυτή η αρχική συγκέντρωση είχε ως στόχο να βοηθήσει όλη την ομάδα να μπει στο πνεύμα και το κλίμα της πλοκής, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έναρξη των γυρισμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής και την αρμονική συνεργασία του καστ και του συνεργείου.

Η νέα κωμική σειρά του Mega υπόσχεται να προσφέρει στιγμές γέλιου και συγκίνησης, αναδεικνύοντας τη σημασία των δεσμών που χτίζονται πέρα από τις συμβατικές σχέσεις, μέσα από τις περιπέτειες του Γιάννη, της Χριστίνας και των παιδιών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki