Η Ντόλι Πάρτον, η LGBTQ+ κοινότητα και το επεισόδιο στον διαγωνισμό drag queens

Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της θρυλικής τραγουδίστριας Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη και την LGBTQ+ κοινότητα, για την οποία η Πάρτον αποτελούσε ένα πραγματικό ίνδαλμα, εμπνέοντας πολλά μέλη της με το ελεύθερο πνεύμα της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κληρονομιά μιας ελεύθερης ψυχής

Η Ντόλι Πάρτον, με την ξεχωριστή διαδρομή και το μοναδικό της στυλ, καθιερώθηκε από την αρχή ως ίνδαλμα της LGBTQ+ κοινότητας. Έναν ρόλο που η ίδια ασπάστηκε με μεγάλη προθυμία, αποτελώντας φάρο έμπνευσης για χιλιάδες ανθρώπους.

Η Κάμερον Όστιν, μια 28χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Τενεσί, όπως και η ίδια η Ντόλι Πάρτον, εξέφρασε τα συναισθήματά της σε ένα γκέι μπαρ στην Ουάσινγκτον. Φορώντας ένα καπέλο και καουμπόικες μπότες προς τιμήν της εκλιπούσας, δήλωσε ότι η Πάρτον ήταν δίπλα της από την αρχή, παρόλο που δεν μεγάλωσε ακούγοντας τα «γκέι ινδάλματα» που θα περίμεναν οι άνθρωποι. Η δημοφιλία της Πάρτον εκτεινόταν και σε πιο συντηρητικούς κύκλους, γεγονός που καθιστούσε την υποστήριξή της ακόμα πιο σημαντική.

Το «χαμένο» στοίχημα στον διαγωνισμό drag queens

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που αναδεικνύουν το χιούμορ και την αυθεντικότητα της Ντόλι Πάρτον, αφορά τη μυστική της συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό drag queen για τη σωσία της. Το περιστατικό αυτό συνέβη το 2012, όταν η ίδια η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι είχε μπει κρυφά στον διαγωνισμό και, προς έκπληξή της, είχε χάσει.

Όπως είχε δηλώσει η ίδια στο ABC News το 2012, «Μπήκα στην ουρά, περπάτησα πάνω στη σκηνή και με πέρασαν για νεαρό ομοφυλόφιλο. Εγώ ήμουν αυτή που εισέπραξα το λιγότερο χειροκρότημα. Μέσα μου πέθανα στα γέλια. Πάλι καλά που είμαι κορίτσι, αλλιώς θα ήμουν drag queen». Η ιστορία αυτή αναδεικνύει την αφοπλιστική της προσωπικότητα και την ικανότητά της να αυτοσαρκάζεται.

Η έμπρακτη στήριξη και η αλλαγή των στίχων

Η Ντόλι Πάρτον δεν περιορίστηκε μόνο σε δηλώσεις, αλλά έδειξε την έμπρακτη στήριξή της στην LGBTQ+ κοινότητα με διάφορους τρόπους. Το 2019, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, αλλάζοντας τους στίχους του πασίγνωστου επιτυχημένου τραγουδιού της «Jolene» σε «Drag queen, drag queen», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποδοχής και συμπερίληψης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η καλλιτέχνιδα τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της απόσυρσης ενός νομοσχεδίου που θα ποινικοποιούσε τις drag παραστάσεις στο Τέξας. Η στάση της αυτή υπογράμμισε την αταλάντευτη θέση της υπέρ των δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης της κοινότητας.

Η «οικογένεια» του 1991 και η ελπίδα για τον Νότο

Η υποστήριξη της Ντόλι Πάρτον προς την LGBTQ+ κοινότητα είχε βαθιές ρίζες και χρονολογείται από παλιά. Ήδη από το 1991, η τραγουδίστρια είχε ονομάσει ένα τραγούδι της «Οικογένεια», στο οποίο υποστήριζε την κοινότητα των ομοφυλοφίλων, η οποία εκείνη την περίοδο είχε στιγματιστεί έντονα από την επιδημία του AIDS.

Για την Κάμερον Όστιν, η Ντόλι Πάρτον έπαιξε έναν απελευθερωτικό ρόλο για πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Όπως εκμυστηρεύεται η νεαρή γυναίκα, «Για πολλούς από εμάς που έχουμε οικογένειες με τις οποίες δεν έχουμε απαραίτητα τις καλύτερες σχέσεις, επειδή είναι από τον Νότο (δηλαδή είναι συντηρητικές) ή είναι θρησκευόμενες, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να προέρχεται από το ίδιο υπόβαθρο και να είναι ανοιχτόμυαλος μας κάνει να προσδοκούμε κάτι άλλο». Η Πάρτον απέδειξε ότι η ανοιχτομυαλιά και η αποδοχή μπορούν να ανθίσουν ακόμα και σε πιο συντηρητικά περιβάλλοντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki