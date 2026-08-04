Ψινάκης για Κορομηλά: «Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο και είχε παραλύσει, έμεινε στο σπίτι μου 9 μήνες»

Η φιλία και οι δύσκολες στιγμές

Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη στενή του φιλία με τη Ρούλα Κορομηλά και την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της περιόδου που η παρουσιάστρια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως είπε, η Ρούλα είχε πάθει ένα αυτοάνοσο και είχε παραλύσει, γεγονός που την οδήγησε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κατάσταση αυτή συνέπεσε με τον χωρισμό της από τον Νάσο Γαλακτερό. Ο Ψινάκης περιγράφει: «Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί, γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε».

Η παραμονή στο σπίτι του Ψινάκη

Ο Ψινάκης προσκάλεσε την Κορομηλά στο σπίτι του, όπου και έμεινε για 9 μήνες. «Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους. Τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο. Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», πρόσθεσε.

Στιγμές από τη ζωή στο σπίτι

Ο Νίνο, επίσης καλεσμένος, θυμάται μια βραδιά που πέρασε στο σπίτι του Ψινάκη: «Γυρίζω σπίτι στις 5 το πρωί μετά το μαγαζί, χτυπάει το κινητό μου και βλέπω “Ψινάκης”. Μου λέει “Πού είσαι; Δεν έρχεσαι από δω, έχεις κάτι άλλο να κάνεις;”. Έρχομαι εδώ στις 6 το πρωί, είχε κόσμο εδώ στο σπίτι, γύρω στα 40 άτομα. Ήταν ο Κώστας Καρράς, ο ένας, ο άλλος. Και έμεινα εδώ χωρίς να το ξέρει κανείς».

Ο Ψινάκης αναφέρει ότι, παρά την αναστάτωση, η παρουσία των φίλων βοήθησε πολύ την Κορομηλά στην αποκατάστασή της: «Τους είχα εδώ να μου φυλάνε τη Ρούλα… Τη βοήθησαν πάρα πολύ να αποκατασταθεί η υγεία της. Είχε γίνει τόση, δεν το θυμάσαι… Δεν έτρωγε, ήταν από την κορτιζόνη όλο αυτό».