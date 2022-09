Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλυγουντ με πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες.

O Matthew McConaughey σε μια νέα, καθηλωτική συνέντευξη στο podcast της Amanda de Cadenet, The Conversation: About the Men, ανοίχτηκε περισσότερο για το τραυματικό παρελθόν και τις εμπειρίες που κουβαλά ακόμη μαζί του.

«Ο μπαμπάς μου όταν μας μάθαινε για τα πουλάκια και τις μέλισσες, μου έλεγε: ‘Έχεις φτάσει στην ηλικία που φιλάς;’. Του είχα απαντήσει θετικά κι εκείνος τότε μου είχε πει: ‘Λοιπόν, αυτό θα πάει πιο μακριά μια μέρα. Πιθανότατα θα έρθετε σε επαφή, θα υπάρχει το στήθος, και το ‘κάτω από τη ζώνη’. Μου μιλούσε σαν να είμαι αγόρι, για ετεροσεξουαλικές σχέσεις. Αν νιώσεις ποτέ ότι το κορίτσι διστάζει, να σταματήσεις».

Κάπως έτσι, ο McConaughey ήξερε από μικρή ηλικία τον ορισμό μιας υγιούς σεξουαλικής σχέσης κι έτσι όταν τον εκβίασαν για να κάνει σεξ στα 15 του, ήξερε ότι δεν ήταν καθόλου σωστό.

«Δεν ήταν σωστό, δεν ήταν ωραίο, δεν ήταν όπως θα έπρεπε».

Ο πατέρας του ηθοποιού πέθανε την δεκαετία του ‘90 όταν ο ΜακΚόναχι ήταν στα 20 του χρόνια.

Η σεξουαλική κακοποίηση

«Μετά από αυτό, έπρεπε να έχω κάποιες υγιείς σεξουαλικές σχέσεις και να έχω κορίτσια που μου άρεσαν και τους άρεσα, με τα οποία ήρθαμε σταδιακά κοντά και ήταν όλα όμορφα και αδέξια. Δεν ήταν άσχημο. Όπως ήταν αυτό».

Η σεξουαλική κακοποίηση στα 18 όμως ήταν κάτι που άργησε, όπως λέει ηθοποιός, να συνειδητοποιήσει.

Όπως περιγράφει η δημοσιογράφος, όταν ο ηθοποιός ήταν 18 χρονών, ένας άνδρας τον ακινητοποίησε στο πίσω μέρος ενός βαν τον νάρκωσε και τον κακοποίησε.

Στη συνέντευξη, ο ηθοποιός δεν προχώρησε σε πολλές λεπτομέρειες όμως περιγράφει τα δύσκολα αυτά γεγονότα της ζωής του στο βιβλίο του.

«Είναι τόσο μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι με αυτό το βιβλίο σήμερα εδώ. Επί 36χρόνια έγραφα βιβλία, πριν από δυο χρόνια αποφάσισα να θυμηθώ τι γράφουν».

Τα πρόσωπα που ήταν κοντά του τον βοήθησαν να επουλώσει την πληγή παρόλο που δεν είχε κάνει θεραπεία, ενώ το θετικό είναι πως δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει σε όσα του είχαν διδάξει οι γονείς του.