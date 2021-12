Ο Άλεκ Μπάλντουιν σπάει τη σιωπή του για το τραγικό δυστύχημα - Δεν πάτησα τη σκανδάλη

Ο Άλεκ Μπάλντουιν σπάει τη σιωπή του για το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή στη την διευθύντρια φωτογραφίας, Αλίνα Χάτσινς,

O Άλεκ Μπάλντουιν έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC News, με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι δεν τράβηξε την σκανδάλη.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 22 Οκτωβρίου όταν η σφαίρα από το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν σκότωσε τη Χάτσινς, στο πλατό της ταινίας.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν είπε ακόμη ότι δεν ξέρει πώς προέκυψε η πραγματική σφαίρα στα γυρίσματα της ταινίας, όπως φαίνεται σε τρέιλερ της συνέντευξης που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης (2/11).



«Ποτέ δεν θα έστρεφα το όπλο σε κανέναν»

«Δεν ήταν στο σενάριο να πατηθεί η σκανδάλη;»

«Δεν τράβηξα τη σκανδάλη»

«Δηλαδή δεν πάτησες τη σκανδάλη;»

«Όχι. Ποτέ δεν θα έστρεφα το όπλο σε κανέναν και δεν θα πάταγα τη σκανδάλη, ποτέ», του λέει ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ ο ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια λέει πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το τραγικό συμβάν. Παράλληλα αναφέρει ότι κάποιος έβαλε τη σφαίρα στο όπλο, καθώς και ότι η σφαίρα δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu.