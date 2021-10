Νίκος Μίχας: Από το Fame Story, γιατρός στο Γεννηματάς και τα πειραματικά εμβόλια για τον κορονοϊό

Λίγο η κρίση, λίγο οι λανθασμένες επιλογές καριέρας και φυσικά η τύχη οδήγησαν πολλούς Έλληνες διασήμους να αποτραβηχτούν τα από τα φώτα της δημοσιότητας και να απαρνηθούν τη δόξα και τα (όποια) χρήματα τους είχε αποφέρει το σανίδι, η πίστα ή οι πασαρέλες και να στραφούν σε κάτι πιο γήινο.



Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα Ελλήνων καλλιτεχνών που από επιλογή ή ανάγκη έκαναν στροφή στην καριέρα τους ακολουθώντας άλλους δρόμους προσπαθώντας να βγάλουν τα προς το ζην. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Αλκαίου, ο οποίος 4 μήνες μετά την εκπροσώπηση στη Eurovision τα βρόντηξε και έφυγε για το αγαπημένο του νησί τη Μήλο, αλλά και εκείνο του πρώην ποδοσφαιριστή και βουλευτή Γιώργου Ανατολάκη ο οποίος από τα έδρανα της Βουλής έγινε κούριερ σε κατάστημα ανταλλακτικών.

Ιδιαίτερη περίπτωση όμως είναι εκείνη του μουσικού Νίκου Μίχα ο οποίος μπήκε στις ζωές μας από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού του Fame Story 2 το 2004 και ο οποίος πλέον εργάζεται ως γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η τηλεοπτική παρουσία και η στροφή στην ιατρική

Το 2004 ο νεαρός τότε μουσικός, Νίκος Μίχας έλαβε μέρος στο Fame Story 2 όπου και ερμήνευσε το τραγούδι του «Το Πάρτι». Το εν λόγω άσμα σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και έτσι εξασφάλισε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven Music.



Σε συνέντευξή του στον Alpha το 2020 ο ίδιος είχε πει για εκείνη την εμπειρία: «Στο “Fame Story” με οδήγησε να πάω λίγο το ανώριμο της ηλικίας, λίγο η τρέλα και το αίμα μου που “έβραζε” και ήθελα να κάνω γρήγορα πράγματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Το να βρισκόμαστε τώρα εδώ και να μου κάνεις συνέντευξη μετά από τόσα χρόνια σημαίνει ότι κάτι έγινε με τη συμμετοχή μου στο Fame Story. Δεν μου αρέσει να μετανιώνω για τις επιλογές που κάνω στη ζωή μου. Ήταν επιλογή μου και ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία».

Ύστερα από μια πετυχημένη πορεία 15 ετών στο εγχώριο μουσικό στερέωμα και πολλές αξιόλογες συνεργασίες ο Νίκος Μίχας πλέον εξασκεί το επάγγελμα το οποίο σπούδασε και σήμερα είναι γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματάς το οποίο μάλιστα είναι και μάχιμο νοσοκομείο covid.



Στην αρχή πέρασε 2 χρόνια σε Κύθηρα και Αντικύθηρα ενώ κάνει και κάποιες περιορισμένες εμφανίσεις ως τραγουδιστής αλλά και δισκογραφία.

Ο άλλοτε σταρ της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής Νίκος Μίχας απολάμβανε την ηρεμία και την απομόνωση των Αντικυθήρων, ως ο γιατρός του νησιού στο Κέντρο Υγείας.



Άλλωστε είναι η καταγωγή του από εκεί, και όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος στην εκπομπή 360 μοίρες στον Alpha, η γιαγιά του, τού μετέδωσε την αγάπη για τον τόπο του.



Η πρώτη φορά που τράβηξε -για λάθος λόγο- τα φώτα της δημοσιότητας

O Nίκος Μίχας την τηλεοπτική σεζόν 2010-2011 βρισκόταν στο πλευρό της Κατερίνας Στικούδη ως συμμετέχων στο τηλεοπτικό show «Just The Two Of Us». Εκείνη την περίοδο ωστόσο έκανε τη θητεία του και υπηρετούσε στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με την ειδικότητα του τραυματιοφορέα.



Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει τότε η εφημερίδα Δημοκρατία ο μουσικός μαζί με συναδέλφους που είχαν βάρδια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα διαφορετικό πριβέ πάρτυ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να προσκάλεσαν δύο «κουνελάκια» από τη Ρωσία για να συμμετάσχουν και εκείνα στο πάρτυ.

Για το θέμα τότε είχε διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθεί αν το πάρτι έγινε, και αν ο Νίκος Μίχας, που υπηρετεί εκεί έχει κάποια εμπλοκή στην καυτή βραδιά.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί τη μάζωξη αλλά όχι την παρουσία γυναικών: «Αν μου δινόταν η ευκαιρία και δεν εξέθετα τους υπόλοιπους θα έκανα ένα τέτοιο πάρτι. Αλλά επειδή δε γίνεται, δεν έκανα. Αυτό που συνέβη ήταν ένα πάρτι μόνο με τους συναδέλφους. Παίξαμε κιθαρούλες τραγουδήσαμε κάναμε γιορτούλα. Έχω βγάλει το προφίλ του κακού παιδιού, δεν φταίω εγώ όμως, είμαι καλό παιδί».



Οι απόψεις του για το εμβόλιο του κορονοϊού που προξένησαν αντιδράσεις

O Nίκος Μίχας που εδώ και αρκετά χρόνια είναι γιατρός και εργάζεται στο δημόσιο νοσοκομείο Γεννηματάς είναι εξαιρετικά δραστήριος στα social media στα οποία ποστάρει εικόνες από την προσωπική του ζωή, από τη ζωή του ως γιατρός αλλά και αποσπάσματα από την καριέρα του ως μουσικός.

Στα χρόνια της πανδημίας ωστόσο είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις με αναρτήσεις που είχε κάνει για τον κορονοϊό και αργότερα για το εμβόλιο.

Τον Νοέμβριο του 2020 είχε γράψει στο προφίλ του στο facebook για το εμβόλιο για τον κοροναϊό το οποίο τότε ήταν σε φάση έρευνας και προετοιμασίας:

«Καλημέρα και καλό μήνα! Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω, αλλά θα ξεκινήσω λέγοντας πως ένα εμβόλιο για να κριθεί ασφαλές στο να χορηγηθεί στην κοινότητα, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια δοκιμών και αυστηρών ελέγχων. Λοιπόν… Πείτε ότι βγαίνει το εμβόλιο… Και σας πούνε πως είναι αναγκαστικό αλλιώς έχει φύλακα, πώς θα αντιδράσετε; Εγώ που είμαι ιατρός να ξέρετε πως θα αναγκαστώ να μείνω σε σπηλιά που να έχει και έξοδο πίσω πόρτας, ώστε να μπορώ να δραπετεύσω σε περίπτωση ανάγκης!».

Ενώ μετά είχε επανέλθει με νέες αναρτήσεις:

«Να το ξαναπώ πως όπως και με τις άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον 2019–nCoV μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, πονόλαιμο, πυρετό και βήχα. ΣΠΑΝΙΑ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου. Τα συμπεράσματα δικά σας!».



«“Επειδή με ρωτάνε ίνμποξ γιατί κατέβασα την ανάρτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού θα ήθελα να διευκρινίσω πως κανείς δεν μου την διέγραψε ούτε δέχτηκα κάποια απειλή. Εγώ την κατέβασα ΠΟΛΥ πρίν την αναπαραγάγουν τα μίντια γιατί αν και με αρκετή δόση χιούμορ όσο αναφορά την τοποθέτηση μου είχε και μια νότα τρόμου, Δλδ ότι πρόκειται να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσει να τρομοκρατώ τους γύρω μου ακόμα και αν είναι καθυστερημένοι. (Μιλάω για αυτούς που με θράσος ήρθαν στο προφίλ μου για να με προσβάλουν) Να τονίσω πως μίλησα ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ αλλά όχι και πολύ φανταστικά. Όσο αναφορά αυτούς λοιπόν που βιάστηκαν να μιλήσουν με αγένεια και προσβολές .. ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ».



Οι αναρτήσεις κατέβηκαν από το προφίλ του μουσικού και γιατρού παρόλο που είχαν δεκάδες σχόλια και reactions. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2021 ο Νίκος Μίχας ξαναχτύπησε με νέα διφορούμενη ανάρτηση για το εμβόλιο:

«Χορηγούνται εμβόλια πειραματικά και χάνεται κόσμος. Αυτό είναι τρέλα».

Ο Νίκος Μίχας είναι ένας χαρούμενος μπαμπάς και σύζυγος. Μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στα νοσοκομεία και στην οικογένειά του, αφού παντρεύτηκε την αγαπημένη του Άννα και μαζί απέκτησαν ένα κοριτσάκι το 2019. Μάλιστα ο ίδιος ξεγέννησε τη γυναίκα του στο σπίτι τους περιγράφοντας την εμπειρία ως συγκλονιστική.