Άλλος άνθρωπος ο Tom Cruise! Με παραπανίσια κιλά και πρησμένο πρόσωπο

Άλλος άνθρωπος ο Tom Cruise! ο πάλαι ποτέ γόης του Χόλιγουντ φαίνεται πως πήρε μερικά παραπανίσια κιλάκια, με αποτέλεσμα το πρόσωπο του να έχει πρηστεί!

Ο ηθοποιός έκανε μέσα στο Σαββατοκύριακο μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, μαζί με τον γιό του Connor, όταν πήγαν να δουν μαζί έναν αγώνα baseball.



Φωτογραφίες και βίντεο του Τομ Κρουζ να χαμογελά και να χαιρετά θαυμαστές καθώς έβλεπε τον αγώνα κυκλοφόρησαν online, με ορισμένους να παρατηρούν την αλλαγή στο πρόσωπό του.

Μετά από αυτή του την εμφάνιση, όπως ήταν φυσικό δεν έλλειψαν τα καυστικά σχόλια στο Twitter.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X