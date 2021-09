Δήμητρα Κατσαφάδου: Της έσπασαν το αυτοκίνητο όσο ήταν στη σκηνή του J2US

Μου το σπάσανε, δεν ξέρω πώς έγινε. Να κοιτάμε μόνο το καλό, εδώ χάνονται ζωές, το τζάμι θα μας απασχολήσει; Δεν στεναχωριέμαι, έφυγε η κακή ενέργεια με το σπάσιμο, είπε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου, όταν ενημερώθηκε μετά από το τέλος του Just the 2 of us, ότι κάποιος της έσπασε το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου της.

Η επιχειρηματίας έκανε guest στο πρώτο Live μαζί με την Ελένη Δήμου, ωστόσο, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του σόου τραγουδιού, άγνωστοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκίνητου της, που ήταν παρκαρισμένο έξω από τα στούντιο.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου ενημερώθηκε από τα μέλη της παραγωγής για το τι συνέβη και μάλιστα ο Αρτ και η κάμερα της εκπομπής «Τι λες τώρα!» βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τις πρώτες της αντιδράσεις.

«Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά να κοιτάμε μόνο το καλό, γιατί εδώ χάνονται ζωές. Το τζάμι θα μας απασχολήσει; Έφυγε η κακιά ενέργεια με σπάσιμο. Ήταν και ολοκαίνουργιο, το εγκαινίασαν. Δεν πειράζει, όμως, δε στεναχωριέμαι για τέτοια. Τις κρέμες μου είχε μέσα», τόνισε η Δήμητρα Κατσαφάδου στην κάμερα.