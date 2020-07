Καίτη Γαρμπή: Η αποστομωτική απάντηση στη Dua Lipa για τη Μεγάλη Αλβανία

Έξαλλη έγινε η Καίτη Γαρμπή με τη Dua Lipa η οποία χθες ανήρτησε μία φωτογραφία με τη "Μεγάλη Αλβανία" στο λογαριασμό της στο Instagram.

Η εικόνα περιλαμβάνει διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως η Κέρκυρα τις οποίες οι Αλβανοί εθνικιστές θεωρούν ιστορικές περιοχές της χώρας τους. Αριστέρα στην εικόνα είναι ο Ισμαήλ Κεμάλ Μπέι Βλόρα, ιδρυτής του αλβανικού κράτους και δεξιά ο Ίσα Μπολετίνι, Κοσοβάρος αντάρτης γνωστός για τους αγώνες του εναντίον των Σέρβων στα τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα.

Μάλιστα, η 25χρονη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια που είναι γεννημένη στην Αγγλία από Κοσοβάρους γονείς συνόδευσε την ανάρτηση με το σχόλιο "Αυτόχθονες".

Όπως ήταν αναμενόμενο προκλήθηκε σάλος από την κίνηση αυτή της Dua Lipa, με την Καίτη Γαρμπή να δίνει μια πληρωμένη απάντηση από τον λογαριασμό της στο Twitter.

"Αν-ι-στό-ρη-το, επίθετο. Αυτό που δεν είναι συνεπές με την ιστορία ή με την ιστορική ανάλυση" έγραψε η Ελληνίδα τραγουδίστρια στα αγγλικά.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4