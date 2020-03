Δύσκολες ώρες περνάει η ηθοποιός Σοφία Μάιλς, η οποία υποδύθηκε την Ντάρσυ στην ταινία Transformers: Age of Extinction.

Όπως αποκάλυψε με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter, ο αγαπημένος της πατέρας πέθανε από κορονοϊό.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Πίτερ Μάιλς. Ο αγαπημένος μου πατέρας πέθανε πριν από μερικές ώρες. Ήταν ο κορονοϊός που τελικά τον πήρε», έγραψε χαρακτηριστικά η 40χρονη ηθοποιός.

RIP Peter Myles.



My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him.