Διαζύγιο για διάσημο ζευγάρι μετά από 14 χρόνια γάμου

Μετά από 14 χρόνια έγγαμου βίου, η Rachael Leigh Cook και ο Daniel Gillies πήραν την μεγάλη απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η ηθοποιός, η οποία έχει γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από την ταινία «Το κορίτσι των ονείρων σας» («She’s All That) και ο πρωταγωνιστής των σειρών The Vampire Diaries και The Originals ήταν μαζί από το 2001, παντρεύτηκαν το 2004 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 6 ετών Charlotte και τον 4 ετών Theodore

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι ανακοίνωσε το τέλος του γάμου τους μέσα από το Instagram: «Με βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα τα χρόνια που περάσαμε μαζί και χιλιάδες όμορφες αναμνήσεις αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε ως ζευγάρι. Αγαπάμε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ως γονείς, ανθρώπους και καλλιτέχνες και ανυπομονούμε να διατηρήσουμε τα καλύτερα κομμάτια της σχέσης μας για τα χρόνια που θα έρθουν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση που μας δείχνετε».

tlife