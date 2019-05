Πέθανε ο Ρότζερ Μουρ σε ηλικία 89 ετών, ο εμβληματικός ηθοποιός του Τζέιμς Μποντ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σερ Ρότζερ Τζορτζ Μουρ.



O θάνατός του έγινε γνωστός με ανακοίνωση των παιδιών του:

«Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την φρικτή είδηση του θανάτου του πατέρα μας, Ρότζερ Μουρ. Πέθανε σήμερα, είμαστε όλοι συντετριμμένοι».



Άγγλος ηθοποιός, γνωστός από τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ σε επτά κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ του 1973 και του 1985.



Ο σερ Ρότζερ Τζωρτζ Μουρ (Roger George Moore, γενν. στις 14 Οκτωβρίου 1927)



Γνωστός από τον ρόλο τού Σάιμον Τέμπλαρ στην τηλεοπτική σειρά Ο Άγιος (δεκαετία του 1960).



Ο Άγιος (1962–1969)



Η εποχή που γνώρισε την παγκόσμια φήμη ήρθε για τον Μουρ όταν ο παραγωγός σερ Λιου Γκρέιντ του έδωσε τον ρόλο του Σάιμον Τέμπλαρ στη σειρά Ο Άγιος, βασισμένη στα μυθιστορήματα του Λέσλι Τσάρτερις. Ο Μουρ είχε πει σε συνέντευξή του τότε (1963) ότι ήθελε να αγοράσει τα δικαιώματα για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα του Τσάρτερις.



Η τηλεοπτική αυτή σειρά γυρίστηκε στη Βρετανία, αλλά με «το μάτι στραμμένο» προς την αμερικανική αγορά, και η επιτυχία της εκεί και σε αρκετές άλλες ξένες χώρες έκανε το όνομα «Μουρ» γνωστό διεθνώς, ιδίως από το 1967 και μετά. Επιπλέον, εδώ ο Μουρ καθιέρωσε το κομψό, γεμάτο αυτοπεποίθηση, γοητευτικό και περιπαικτικό στιλ του, το οποίο μετέφερε και στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Στα ύστερα χρόνια της σειράς ο Μουρ έφθασε να σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδιά της.



Η σειρά προβλήθηκε από το 1962 επί εξαετία (μέχρι το 1967 ασπρόμαυρη και μετά έγχρωμη), με 118 επεισόδια, κάτι που την κατέστησε (μαζί με τη σειρά The Avengers) τη μακροβιότερη σειρά του είδους της στην ιστορία της βρετανικής τηλεοράσεως. Ωστόσο, από ένα σημείο και ύστερα ο Μουρ άρχισε να βαριέται τον ρόλο.



Φεύγοντας από τη σειρά, γύρισε αμέσως δύο κινηματογραφικές ταινίες: το Crossplot (1969) και το απαιτητικότερο The Man Who Haunted Himself(1970), σε σκηνοθεσία Μπέιζιλ Ντήαρντεν, που έδωσε στον Μουρ την ευκαιρία να επιδείξει ένα ευρύτερο ερμηνευτικό φάσμα από όσο του είχε επιτρέψει ο ρόλος του Σάιμον Τέμπλαρ, παρότι οι κριτικές εκείνης της εποχής ήταν μάλλον χλιαρές, όπως και η εμπορική επιτυχία των ταινιών αυτών.



Μετέπειτα διάσημος από τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ σε επτά κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ του 1973 και του 1985.



Ο μεγαλύτερος σε ηλικία Τζέιμς Μποντ



Μόνο αφού ο Σον Κόνερι ανακοίνωσε το 1966 ότι δεν θα έπαιζε τον Μποντ ο Μουρ συνειδητοποίησε ότι ίσως να ήταν υποψήφιος για τον ρόλο.

Αλλά μετά από μία ταινία με τον Τζωρτζ Λέιζενμπυ στο ρόλο του Μποντ, ο Κόνερι έπαιξε και πάλι τον Μποντ, στην ταινία Τα διαμάντια είναι παντοτινά (1971), οπότε ο Μουρ δεν ξανασκέφθηκε αυτή τη δυνατότητα, μέχρι που έγινε ξεκάθαρο πλέον ότι ο Κόνερι, που είναι δυόμιση χρόνια μικρότερος του Μουρ στην ηλικία, είχε τελειώσει με τον Μποντ.



Τότε, τον Αύγουστο του 1972, ο παραγωγός των ταινιών Μποντ προσέγγισε τον Μουρ και του πρότεινε τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα, πρόταση την οποία ο Μουρ αποδέχθηκε.

Στην αυτοβιογραφία του γράφει ότι έπρεπε να κόψει τα μαλλιά του και να χάσει βάρος προκειμένου να υποδυθεί τον Μποντ, πράγματα που δεν τού άρεσαν.



Ωστόσο, τού δόθηκε ο ρόλος, αρχικώς στην ταινία «Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» (1973).



Ακολούθησαν οι παρακάτω ταινίες στις οποίες ο Μουρ υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ:



Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι (1974)

Η κατάσκοπος που με αγάπησε (1977)

Επιχείρηση Μουνρέικερ (1979)

Για τα μάτια σου μόνο (1981)

Επιχείρηση Οκτόπουσυ (1983)

Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος (A View to a Kill, 1985).



Ο Μουρ συμπλήρωσε τα περισσότερα χρόνια στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από κάθε άλλο ηθοποιό, 12 συνολικά, με 7 επίσημες ταινίες. Μέχρι στιγμής επίσης είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που υποδύθηκε τον Μποντ: ήταν 58 ετών όταν ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον ρόλο, στις 3 Δεκεμβρίου 1985.



Ο Μουρ εργάσθηκε επίσης ως μοντέλο, ενώ εμφανίσθηκε και σε πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Ιβανόης (1958–1959), Μάβερικ (1961) και κυρίως τη σειρά The Persuaders! (1971) μαζί με τον Τόνι Κέρτις.

Ηταν «πρεσβευτής καλής θελήσεως» για λογαριασμό της UNICEF.



Η αυτοβιογραφία του δημοσιεύθηκε το 2008, ενώ έχει γράψει πολλά βιβλία με αναμνήσεις από τη σταδιοδρομία του και τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.



Θεωρούσε τον Ντάνιελ Κρεγκ τον καλύτερο 007



Πρόσφατα, σε συνέντευξη του στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ο Μουρ ρωτηθηκε, ποιος είναι ο καλύτερος Τζέιμς Μπόντ, για να απαντήσει. «Ο Ντάνιελ Κρεγκ; Είμαι φαν του, πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει τον Σον Κόνερι. Έβαλε στον ρόλο μια διάσταση πραγματικότητας. Μοιάζει με πραγματικό δολοφόνο. Όταν ο Κρεγκ λέει 'Θα σας σκοτώσω', ξέρεις ότι θα το κάνει».