Έφυγε από τη ζωή η Αρίθα Φράνκλιν

Έφυγε από τη ζωή , σε ηλικία 76 ετών, η θρυλική Αρίθα Φράνκλιν, σύμφωνα με εκπρόσωπό της που επικαλείται το Associated Press.

Η αιτία θανάτου της, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν καρκίνος στο πάγκρεας.

Η Αρίθα Φράνκλιν (Aretha Louise Franklin, 25 Μαρτίου, 1942) ήταν Αμερικανή τραγουδίστρια, συνθέτης, και πιανίστρια. Στους θαυμαστές της ήταν γνωστή ως η «Βασίλισσα της Σόουλ». Είναι φημισμένη για τις σόουλ ηχογραφήσεις της, αλλά έχει τραγουδήσει επίσης τζαζ, ροκ, blues, ποπ, γκόσπελ, μέχρι και όπερα. Είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη για το γεμάτο πάθος ερμηνευτικό της στυλ, και τις φωνητικές της δυνατότητες.

Η Φράνκλιν, είναι η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι. Έχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία "Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία" πήρε το παρατσούκλι "Το βραβείο της Αρίθα".

Η Φράνκλιν είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το "Respect" τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, "I Knew You Were Waiting (For Me)" ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.