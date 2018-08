Ρίκα Βαγιάνη: Το τελευταίο post της. Η μαύρη φωτογραφία και το σχόλιο

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της δημοσιογράφου Ρίκας Βαγιάννη σε ηλικία μόλις 56 ετών μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η δημοσιογράφος επέλεξε να δώσει τη μάχη της αθόρυβα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λίγο καιρό πριν «φύγει» από τη ζωή και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου, η Ρίκα Βαγιάνη έκανε την τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Ανήρτησε μια μαύρη φωτογραφία και τότε οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν σπεύσει να τη ρωτήσουν τι συνέβη. Τότε εκείνη είχε δώσει την εξής απάντηση: « i am fine. THERE IS JUST NO POINT» Δηλαδή: «Είμαι μια χαρά. Απλά δεν υπάρχει κανένα νόημα».

Ρίκα Βαγιάνη: Η τελευταία επιθυμία της που έγινε πραγματικότητα