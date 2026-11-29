Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο πρόκειται να συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027, προκαλώντας σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά στο σκοτάδι τμήματα της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Η διάρκεια και η σπανιότητα του φαινομένου

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ολική έκλειψη Ηλίου, καθώς σε ορισμένα σημεία η διάρκειά της αναμένεται να ξεπεράσει τα έξι λεπτά. Αυτό το γεγονός την καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον ουρανό. Αντίστοιχης διάρκειας φαινόμενο είχε καταγραφεί στο παρελθόν, συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου 2009, όταν η ολικότητα είχε φτάσει τα 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η διάρκεια του σκοταδιού δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές που θα επηρεαστούν. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας παρατηρητής στο κέντρο της ζώνης ολικότητας, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει η πλήρης κάλυψη του Ήλιου. Έξω από αυτή τη στενή διαδρομή, η έκλειψη θα είναι μερική και όχι ολική.

Η ζώνη ολικότητας: Από την Ισπανία έως τον Ινδικό Ωκεανό

Η ζώνη της ολικότητας, δηλαδή η διαδρομή όπου η έκλειψη θα είναι ορατή ως ολική, θα ξεκινήσει από τη νότια Ισπανία και το βόρειο Μαρόκο. Από εκεί, η σκιά της Σελήνης θα συνεχίσει την πορεία της πάνω από χώρες όπως η Αλγερία, η Τυνησία, η Λιβύη και η Αίγυπτος. Στη συνέχεια, το φαινόμενο θα κινηθεί προς τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και τη Σομαλία, προτού καταλήξει πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του.

Το Λούξορ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του Λούξορ στην Αίγυπτο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημεία από τα οποία το φαινόμενο θα μπορεί να παρατηρηθεί για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο Λούξορ, η ολική έκλειψη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, με μία άλλη αναφορά να κάνει λόγο για 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Αυτή η διάρκεια την καθιστά την πιο μακρά έκλειψη στη Γη μέχρι το έτος 2114, με το φαινόμενο να εκτυλίσσεται πάνω από την Κοιλάδα των Βασιλέων.

Η κορύφωση της ολικότητας στο Λούξορ αναμένεται να συμβεί στη 1:05 το μεσημέρι. Για όσους σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην Αίγυπτο για την παρακολούθηση του φαινομένου, η πτήση προς το Κάιρο και στη συνέχεια μία ώρα οδικώς προς το Λούξορ είναι μια επιλογή.

Προετοιμασία και προστασία για τους παρατηρητές

Η παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης απαιτεί σωστή προετοιμασία και, κυρίως, την απαραίτητη προστασία των ματιών. Για την ασφαλή παρακολούθηση του φαινομένου είναι απαραίτητα ειδικά γυαλιά έκλειψης, τα οποία φέρουν πιστοποιημένη προστασία. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα της προστασίας αφορά τα λίγα λεπτά της ολικότητας, όταν η Σελήνη καλύπτει εντελώς τον ηλιακό δίσκο. Τότε και μόνο τότε είναι ασφαλές να κοιτάξει κανείς απευθείας τον Ήλιο, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα στάδια, πριν και μετά την ολικότητα, η χρήση κατάλληλης προστασίας παραμένει υποχρεωτική.

Όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν με τηλεσκόπια ή επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές για να απαθανατίσουν το γεγονός, θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για τους τελωνειακούς κανονισμούς της χώρας προορισμού τους. Ειδικά για όσους επιλέξουν την Αίγυπτο, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες του Αυγούστου, καθώς είναι ένας από τους θερμότερους μήνες της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, η σκόνη και η ατμοσφαιρική θολούρα ενδέχεται να επηρεάσουν την ορατότητα του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta