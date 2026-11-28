Μια σημαντική ανακάλυψη στη νότια Κίνα έρχεται να αναθεωρήσει τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη εξέλιξη στην Ανατολική Ασία. Τέσσερα απολιθωμένα δόντια, με ηλικία που κυμαίνεται από δεκάδες χιλιάδες έως και άνω των 100.000 ετών, εντοπίστηκαν σε δύο σπήλαια της επαρχίας Γκουανγκσί. Τα ευρήματα αυτά αποκάλυψαν την παρουσία όχι μίας, αλλά πιθανότατα δύο διαφορετικών αρχαϊκών ανθρώπινων γενεαλογικών γραμμών στην περιοχή.

Νέα ευρήματα φωτίζουν την προϊστορία της Ανατολικής Ασίας

Η ανακάλυψη των τεσσάρων απολιθωμένων δοντιών στα σπήλαια της επαρχίας Γκουανγκσί, στην υποτροπική νότια Κίνα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση της προϊστορίας. Τα δόντια αυτά υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός πληθυσμού που φέρει συγγένεια με τους Ντενίσοβαν. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν την παρουσία μιας αταξινόμητης γενεαλογικής γραμμής αρχαϊκών ανθρώπων, σε μια περιοχή όπου τα ανθρώπινα κατάλοιπα από εκείνη την περίοδο ήταν ελάχιστα γνωστά.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, βασίστηκε στην ανάλυση πρωτεϊνών που είχαν διατηρηθεί μέσα στην αδαμαντίνη των δοντιών. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το αρχαίο DNA στις τροπικές περιοχές συχνά καταστρέφεται από τη ζέστη και την υγρασία, καθιστώντας δύσκολη τη γενετική μελέτη.

Ντενίσοβαν σε θερμά και υγρά κλίματα

Οι Ντενίσοβαν είχαν ταυτοποιηθεί για πρώτη φορά το 2010 από κατάλοιπα που βρέθηκαν στο Σπήλαιο Ντενίσοβα, στα όρη Αλτάι της Σιβηρίας. Η φήμη τους συνδέθηκε με την προσαρμογή σε σκληρά, ψυχρά κλίματα. Αργότερα, ίχνη τους εντοπίστηκαν και στο Οροπέδιο του Θιβέτ, σε υψόμετρο 3.280 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενισχύοντας την εικόνα τους ως κατοίκων ψυχρών και ορεινών περιοχών.

Ωστόσο, τα τέσσερα δόντια από τα δύο σπήλαια της υποτροπικής νότιας Κίνας υποδεικνύουν ότι ένας πληθυσμός με συγγένεια προς τους Ντενίσοβαν ζούσε επίσης σε μια θερμή και υγρή περιοχή. Αυτό το εύρημα προσθέτει μια νέα διάσταση στην κατανόηση της γεωγραφικής εξάπλωσης και της προσαρμοστικότητας αυτών των αρχαϊκών ανθρώπων.

Η αποκάλυψη μιας άγνωστης ανθρώπινης ομάδας

Πέρα από την παρουσία συγγενών των Ντενίσοβαν, η μελέτη υποδηλώνει ότι στην ίδια περιοχή ενδέχεται να ζούσε και κάποιος αρχαϊκός άνθρωπος που δεν ταιριάζει σε καμία από τις γνωστές ανθρώπινες ομάδες. Αυτή η αταξινόμητη γενεαλογική γραμμή αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακάλυψης, ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα της ανθρώπινης εξέλιξης στην Ασία.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Σονγκ Σινγκ, από το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών και Παλαιοανθρωπολογίας (IVPP) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, ο οποίος συνεργάζεται και με το ερευνητικό κέντρο CENIEH στο Μπούργος της Ισπανίας. Στην ομάδα της έρευνας συμμετείχε επίσης η Τσιαομέι Φου, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη αυτού του άγνωστου κεφαλαίου της προϊστορίας.

Γεφυρώνοντας ένα μεγάλο κενό

Η σημασία αυτής της μελέτης έγκειται στην κάλυψη ενός μεγάλου γεωγραφικού κενού στην παλαιοανθρωπολογική έρευνα. Σχεδόν όλα τα απολιθώματα που αποδίδονται στους Ντενίσοβαν προέρχονται από τη βόρεια και κεντρική Κίνα. Η έλλειψη ευρημάτων στον νότο οφείλεται κυρίως στο ότι η ζέστη και η υγρασία των υποτροπικών κλιμάτων καταστρέφουν το αρχαίο DNA, καθιστώντας αδύνατη την απλή γενετική μελέτη.

Οι θέσεις των ανασκαφών όπου βρέθηκαν τα δόντια είναι το σπήλαιο Chuanshandong, στην κομητεία Long’an (Νανίνγκ), και το σπήλαιο Longchuandong, στην κομητεία Luzhai (Λιουτζόου). Και τα δύο σπήλαια βρίσκονται στο καρστικό τοπίο της επαρχίας Γκουανγκσί. Το καρστικό αυτό τοπίο, ένα ασβεστολιθικό έδαφος που διαβρώνεται από το νερό σχηματίζοντας σπήλαια, έχει την ιδιότητα να διατηρεί απολιθώματα θηλαστικών του Πλειστόκαινου, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την αρχαία ζωή.

Με πληροφορίες από: Enikos