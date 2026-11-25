Το 1963, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) προχώρησε σε ένα ιδιαίτερο εγχείρημα, θέτοντας σε τροχιά γύρω από τη Γη περίπου 480 εκατομμύρια χάλκινες βελόνες. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση των ραδιοεπικοινωνιών, ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Παρά την αρχική πρόθεση, πολλές από αυτές τις βελόνες παραμένουν στο διάστημα ακόμα και σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά την εκτόξευσή τους.

Η αρχική ιδέα και ο φιλόδοξος στόχος

Η περιέργεια των ανθρώπων για το διάστημα και οι ανάγκες επικοινωνίας οδήγησαν το MIT σε αυτό το ασυνήθιστο σχέδιο. Οι ειδικοί είχαν σχεδιάσει να δημιουργήσουν έναν δακτύλιο από χάλκινα σύρματα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Η βασική ιδέα ήταν να απελευθερωθούν περίπου 480 εκατομμύρια χάλκινες βελόνες σε ένα υψόμετρο 3.600 χιλιομέτρων.

Κάθε μία από αυτές τις βελόνες είχε μήκος 1,78 εκατοστά και ήταν πολύ λεπτή. Ο πρωταρχικός σκοπός του εγχειρήματος ήταν να παρέχει υποστήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μεγάλες αποστάσεις, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις του Ψυχρού Πολέμου ήταν αυξημένες.

Η εκτόξευση και η απροσδόκητη εξέλιξη

Το 1963, το πείραμα προχώρησε στην εκτόξευση των χάλκινων βελόνων. Ωστόσο, μόλις τα αντικείμενα βρέθηκαν στο διάστημα, ο μηχανισμός που ήταν υπεύθυνος για τη συγκράτησή τους δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν. Αυτή η αστοχία είχε ως αποτέλεσμα οι βελόνες να αρχίσουν να διασκορπίζονται αντί να παραμείνουν σε μια συνεκτική διάταξη.

Παρόλο που η αρχική απελευθέρωση δεν πήγε ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο, το πείραμα έφτασε κοντά στην επιτυχία. Πράγματι, σχηματίστηκε μια χάλκινη ζώνη στην τροχιά, όπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει οι επιστήμονες του MIT.

Η βραχύβια επιτυχία και η απώλεια χρησιμότητας

Η χάλκινη ζώνη που δημιουργήθηκε στην τροχιά ήταν λειτουργική για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, μόλις 50 ημέρες μετά τον σχηματισμό της, η πυκνότητα του δακτυλίου μειώθηκε σημαντικά. Αυτή η μείωση της πυκνότητας είχε ως συνέπεια να μην είναι πλέον χρήσιμη για τη μετάδοση επικοινωνιών, καθιστώντας το εγχείρημα αναποτελεσματικό για τον αρχικό του σκοπό.

Ένα σημαντικό μέρος των εκτοξευμένων βελόνων δεν παρέμεινε στο διάστημα. Περίπου το 45% των 480 εκατομμυρίων βελόνων τελικά έπεσε πίσω στη Γη. Αυτό το γεγονός περιόρισε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του δακτυλίου και την ικανότητά του να υποστηρίζει τις ραδιοεπικοινωνίες.

Η σημερινή κατάσταση των βελόνων στο διάστημα και στη Γη

Περισσότερα από 60 χρόνια έχουν περάσει από την εκτόξευση του 1963, και πολλές από αυτές τις χάλκινες βελόνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αν και η παρουσία τους στο διάστημα είναι εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι ότι κινούνται πλέον άχρηστες, χωρίς να εξυπηρετούν κανέναν σκοπό.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 23 αντικείμενα έχουν εντοπιστεί ως τμήματα αυτών των ομάδων βελόνων που συνεχίζουν την πορεία τους στο διάστημα. Παράλληλα, ένα αξιοπερίεργο στοιχείο είναι ότι, λόγω του μικρού μεγέθους τους, είναι πολύ πιθανό εκατομμύρια από τις βελόνες που έπεσαν πίσω στη Γη να παραμένουν ακόμα στα σημεία πρόσκρουσής τους, περισσότερα από έξι δεκαετίες μετά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta