Η Κίνα πραγματοποίησε με επιτυχία την Τετάρτη την εκτόξευση του επανδρωμένου διαστημοπλοίου Shenzhou-24. Το διαστημόπλοιο μετέφερε ένα τριμελές πλήρωμα στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong. Η αποστολή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχει σε αυτήν ξένος αστροναύτης, γεγονός που εντάσσεται στη στρατηγική της διεύρυνσης της διεθνούς διαστημικής συνεργασίας του Πεκίνου.

Η εκτόξευση και το πλήρωμα

Το διαστημόπλοιο Shenzhou-24 απογειώθηκε στις 08:18 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 00:18 GMT, από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική Κίνα. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του πυραύλου Long March-2F, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την αρχική φάση της αποστολής.

Το τριμελές πλήρωμα της αποστολής αποτελείται από τον 40χρονο Πακιστανό πιλότο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι. Μαζί του ταξιδεύουν και οι Κινέζοι αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό, ο οποίος είναι 51 ετών, καθώς και ο Γου Γι, 39 ετών. Η σύνθεση του πληρώματος υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα που επιδιώκει η Κίνα στις διαστημικές της επιχειρήσεις.

Ορόσημο για τη διεθνή συνεργασία

Ιδιαίτερη σημασία για την αποστολή αυτή έχει η συμμετοχή του Μουχάμαντ Ζισάν Άλι. Ο Άλι γίνεται ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει στο διάστημα, γεγονός που αποτελεί από μόνο του ένα ιστορικό επίτευγμα για τη χώρα του. Παράλληλα, είναι ο πρώτος ξένος αστροναύτης που συμμετέχει σε επανδρωμένη αποστολή με προορισμό τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Η συμμετοχή του Πακιστανού αστροναύτη εντάσσεται ευρύτερα στη στρατηγική της Κίνας να ενισχύσει την διεθνή της παρουσία στον τομέα της διαστημικής έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, το Πεκίνο επιδιώκει να αναδείξει τον διαστημικό σταθμό Tiangong σε μια πλατφόρμα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, προσελκύοντας αστροναύτες και επιστήμονες από διάφορες χώρες.

Ο ρόλος του Πακιστανού αστροναύτη

Στο πλαίσιο της αποστολής του στον διαστημικό σταθμό Tiangong, ο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι θα αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα ως ειδικός ωφέλιμου φορτίου. Ο ρόλος του περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε μια σειρά επιστημονικών πειραμάτων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο διάστημα.

Η παραμονή του Μουχάμαντ Ζισάν Άλι στον διαστημικό σταθμό αναμένεται να διαρκέσει για ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από πέντε έως δέκα ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, θα συμβάλει ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Tiangong.

Εντατική προετοιμασία στο Πεκίνο

Η προετοιμασία του Μουχάμαντ Ζισάν Άλι για αυτήν την ιστορική πτήση ήταν ιδιαίτερα εντατική και διήρκεσε επτά μήνες. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο Πεκίνο και περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πέρα από την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση για την αποστολή.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο Άλι παρακολούθησε μαθήματα κινεζικής γλώσσας, προκειμένου να εξοικειωθεί με την τοπική επικοινωνία. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει διάφορες πτυχές του κινεζικού πολιτισμού. Μεταξύ άλλων, έμαθε κινεζικά τραγούδια, μελέτησε κινεζική ποίηση, ασχολήθηκε με την καλλιγραφία και έπαιξε πινγκ πονγκ, ενσωματώνοντας έτσι την πολιτιστική διάσταση στην εκπαίδευσή του.

Η δήλωση του Μουχάμαντ Ζισάν Άλι

Ο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι, λίγο πριν την εκτόξευση, εξέφρασε τη σημασία που αποδίδει στην συμμετοχή του στην αποστολή. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη, υπογράμμισε την ευθύνη που αισθάνεται.

«Δεν πετάω για τον εαυτό μου. Κουβαλάω το όνομα του Πακιστάν στον ώμο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άλι, τονίζοντας ότι η παρουσία του στο διάστημα αντιπροσωπεύει τη χώρα του και την εθνική της προσπάθεια στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos