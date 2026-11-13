Μυστηριώδες αντικείμενο επιταχύνει ανεξήγητα στο διάστημα: Ενδέχεται να είναι χαμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο στο διάστημα, ο αστεροειδής 1998 KY26, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς φαίνεται να επιταχύνει χωρίς η κίνησή του να εξηγείται αποκλειστικά από τη βαρύτητα. Για το εν λόγω αντικείμενο έχει διατυπωθεί μια ιδιαίτερη υπόθεση: ενδέχεται να μην είναι ένας συνηθισμένος διαστημικός βράχος, αλλά ένα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενο.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο αστεροειδής θα μπορούσε να είναι το Phobos 1, ένα σοβιετικό διαστημόπλοιο που εξαφανίστηκε πριν από 38 χρόνια. Η περίπτωση αυτή, αν και αποτελεί μια υπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Η ανεξήγητη κίνηση του 1998 KY26

Ο 1998 KY26 ανακαλύφθηκε το 1998 και έχει διάμετρο περίπου 11 μέτρα, ενώ πραγματοποιεί μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά του κάθε 5,35 λεπτά. Η ασυνήθιστη κίνησή του, που δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη βαρύτητα, έγινε αντιληπτή το 2023.

Η διαπίστωση αυτή προέκυψε έπειτα από την ανάλυση δεδομένων τηλεσκοπικών παρατηρήσεων που είχαν συγκεντρωθεί επί περίπου 25 χρόνια. Οι αεροδιαστημικοί μηχανικοί Κόρμπιν Χάνσεν και Μασατόσι Χιραμπαγιάσι εξέτασαν το φαινόμενο, προσπαθώντας να εντοπίσουν τι προκαλεί την επιτάχυνση του αντικειμένου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η θεωρία του πάγου

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που εξετάστηκαν αρχικά ήταν η παρουσία πάγου στο εσωτερικό του αστεροειδούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο πάγος θα μπορούσε να μετατρέπεται σταδιακά σε αέριο, δημιουργώντας μια μικρή ώθηση που επηρεάζει την τροχιά του αντικειμένου. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που έχει συνδεθεί με τα λεγόμενα «σκοτεινοί κομήτες».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία δεν φάνηκε να ταιριάζει στην περίπτωση του 1998 KY26. Δεν εντοπίστηκαν ουρά ή νέφος σκόνης, στοιχεία που θα υποστήριζαν την εξάχνωση πάγου, ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν στο αντικείμενο θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλές για τη διατήρηση πάγου στο εσωτερικό του.

Η υπόθεση του καθηγητή Άβι Λεμπ για το Phobos 1

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, μαζί με τους συνεργάτες του Άνταμ Χίμπερντ και Άνταμ Κρόουλ, προτείνει μια διαφορετική εξήγηση για την ασυνήθιστη κίνηση του 1998 KY26. Σύμφωνα με την υπόθεσή τους, τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και η ανεξήγητη επιτάχυνση του αντικειμένου ενδέχεται να παραπέμπουν σε αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής.

Ειδικότερα, ο Λεμπ εκτιμά ότι η ομοιότητα της τροχιάς του 1998 KY26 με εκείνη του χαμένου σοβιετικού διαστημοπλοίου Phobos 1 αποτελεί ένα στοιχείο που αξίζει να διερευνηθεί. Το Phobos 1 εκτοξεύτηκε το 1988 με προορισμό τον Άρη, αλλά χάθηκε λίγους μήνες μετά την έναρξη της αποστολής του, παραμένοντας έκτοτε άφαντο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για μια υπόθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, επιστημονικά αποδεδειγμένη ταυτοποίηση του 1998 KY26 ως το χαμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο, αλλά μια θεωρία που βασίζεται σε παρατηρήσεις και εκτιμήσεις.

Η πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας ως πιθανή αιτία επιτάχυνσης

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις για την επιτάχυνση του αντικειμένου, εφόσον πρόκειται πράγματι για διαστημόπλοιο, είναι η πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι τα φωτόνια του Ήλιου, καθώς προσκρούουν στις επιφάνειες του αντικειμένου, μπορούν να ασκήσουν μια μικρή αλλά συνεχή δύναμη.

Εάν το 1998 KY26 είναι ένα διαστημόπλοιο, οι μεταλλικές επιφάνειες και τα ηλιακά του πάνελ θα μπορούσαν να δέχονται αυτή την πίεση των φωτονίων. Αυτή η σταθερή ώθηση θα μπορούσε να προκαλεί μια σταδιακή μεταβολή στην κίνησή του, οδηγώντας στην παρατηρούμενη ανεξήγητη επιτάχυνση.

Το ιαπωνικό Hayabusa2 και η προσέγγιση του 2031

Περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την προέλευση του 1998 KY26 αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον. Συγκεκριμένα, το 2031, έχει προγραμματιστεί μια σημαντική αποστολή που θα μπορούσε να ρίξει φως στο μυστήριο.

Το ιαπωνικό διαστημόπλοιο Hayabusa2 σχεδιάζεται να προσεγγίσει τον 1998 KY26 και να πραγματοποιήσει παρατηρήσεις από κοντινή απόσταση. Οι λεπτομερείς αυτές παρατηρήσεις αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις υπάρχουσες υποθέσεις σχετικά με τη φύση του μυστηριώδους αυτού αντικειμένου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta