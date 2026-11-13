Η μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο ετοιμάζεται να ανοίξει

Ένα κογιότ καταγράφηκε από κάμερες να εξερευνά τη Wallis Annenberg Wildlife Crossing στην Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο, σχεδόν ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας της. Η εντυπωσιακή κατασκευή, που περνά πάνω από δέκα λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου 101, έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ασφαλή διάδρομο μετακίνησης για τα άγρια ζώα. Η επίσημη λειτουργία της γέφυρας έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2026, ωστόσο η παρουσία του κογιότ αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους επιστήμονες του Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ.

Η πρώτη επίσκεψη και η σημασία της

Η πρώτη καταγραφή της άγριας ζωής στη γέφυρα έγινε στις 28 Οκτωβρίου 2026, όταν επιστήμονες του Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ (National Park Service) φωτογράφισαν ένα κογιότ να ανεβαίνει στην ακόμη ημιτελή κατασκευή. Το ζώο εντοπίστηκε από κάμερα παρακολούθησης της άγριας ζωής, η οποία το έπιασε να ανεβαίνει στη νότια πλαγιά της γέφυρας.

Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026 από το National Park Service και χαρακτηρίστηκε ως ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο για το έργο. Παρόλο που η παρουσία του κογιότ δεν αποδεικνύει ακόμη ότι η κατασκευή έχει επιτύχει τον οικολογικό της στόχο, αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς δείχνει ότι η άγρια ζωή έχει ήδη αρχίσει να εξερευνά τον νέο χώρο.

Η Wallis Annenberg Wildlife Crossing: Ένα έργο για την άγρια ζωή

Η γέφυρα φέρει την ονομασία Wallis Annenberg Wildlife Crossing και αποτελεί μια ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή με φυσική βλάστηση. Έχει σχεδιαστεί για να περνά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 101, στην περιοχή Αγκούρα Χιλς, στην κομητεία του Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Η κατασκευή καλύπτει δέκα λωρίδες κυκλοφορίας, δημιουργώντας έναν ασφαλή διάδρομο μετακίνησης για τα άγρια ζώα.

Ο πρωταρχικός στόχος της γέφυρας είναι να αποκαταστήσει τη φυσική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων, η οποία έχει διακοπεί εδώ και δεκαετίες λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανάπτυξης των οδικών δικτύων. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2026, οπότε και θα παραδοθεί επισήμως στα ζώα.

Ο κατακερματισμός των οικοτόπων και οι επιπτώσεις

Η δημιουργία της γέφυρας έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται από την ανάπτυξη των οδικών δικτύων: τον κατακερματισμό των φυσικών οικοτόπων. Ο αυτοκινητόδρομος 101, από τον οποίο περνούν καθημερινά περισσότερα από 300.000 οχήματα, χωρίζει τα βουνά Σάντα Μόνικα από τους λόφους Σίμι, περιορίζοντας σημαντικά τη μετακίνηση των ζώων ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την κατάσταση είναι τα πούμα της περιοχής. Η απομόνωση των πληθυσμών τους περιορίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής με ζώα από άλλες περιοχές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη ενδογαμία και χαμηλή γενετική ποικιλότητα. Αυτές οι συνέπειες απειλούν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πούμα.

Προσδοκίες για την αποκατάσταση της φυσικής σύνδεσης

Οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει διάφορα είδη άγριας ζωής, όπως κογιότ, αγριόγατες (bobcats), γκρίζες αλεπούδες, ελάφια και πούμα, να χρησιμοποιούν τακτικά ένα μονοπάτι που βρίσκεται δίπλα στη μελλοντική διάβαση. Η παρουσία αυτών των ζώων στην ευρύτερη περιοχή ενίσχυε τις προσδοκίες ότι θα εντοπίσουν και θα αξιοποιήσουν τη νέα διαδρομή μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Η Wallis Annenberg Wildlife Crossing φιλοδοξεί να αποκαταστήσει αυτή τη φυσική σύνδεση, επιτρέποντας στα πούμα και σε άλλα είδη να μετακινούνται με ασφάλεια μεταξύ των οικοσυστημάτων. Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της γενετικής ποικιλότητας και στην ενίσχυση της επιβίωσης των πληθυσμών της άγριας ζωής στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta