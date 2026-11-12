Η αποστολή «Euclid» δημοσιεύει πρωτοφανή δεδομένα για τον τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση της πρώτης μεγάλης ομάδας δεδομένων που συλλέχθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο «Euclid». Η κίνηση αυτή θέτει τα θεμέλια για την κατασκευή του μεγαλύτερου και πληρέστερου τρισδιάστατου χάρτη του κόσμου που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Τα δημοσιευμένα δεδομένα αποτυπώνουν το φως περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ουράνιων σωμάτων, αποτελώντας ένα σημαντικό επιστημονικό ορόσημο στη μελέτη του σύμπαντος.

Η αποστολή «Euclid» και οι στόχοι της

Η αποστολή «Euclid» ξεκίνησε την πορεία της στα μέσα του 2023 με την εκτόξευση του διαστημικού τηλεσκοπίου. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει συστηματικές παρατηρήσεις, με τις τακτικές επιστημονικές της λειτουργίες να έχουν ξεκινήσει επίσημα στις 14 Φεβρουαρίου 2024. Η σημερινή δημοσίευση αντιπροσωπεύει την πρώτη μεγάλη δέσμη δεδομένων που προέρχεται από αυτή την αποστολή.

Ο βασικός στόχος του «Euclid» είναι η διερεύνηση της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης, δύο από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Παράλληλα, το τηλεσκόπιο στοχεύει στην ανίχνευση και καταγραφή των τελευταίων δέκα δισεκατομμυρίων ετών της κοσμικής ιστορίας, προσφέροντας στους επιστήμονες μια βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του κόσμου μας.

Πρωτοφανής όγκος δεδομένων για το σύμπαν

Τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν σήμερα καλύπτουν παρατηρήσεις διάρκειας περίπου 13 μηνών και αποτελούν μια ευρεία επισκόπηση μιας περιοχής 1.900 τετραγωνικών μοιρών του ουρανού. Ο συνολικός όγκος των πληροφοριών ανέρχεται σε 1,7 εκατομμύρια GB, υπογραμμίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της συλλογής.

Συγκεκριμένα, η δέσμη δεδομένων περιλαμβάνει παρατηρήσεις από περισσότερους από 900 εκατομμύρια γαλαξίες. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί περίπου 15.000 υποψήφιοι ισχυροί βαρυτικοί φακοί, καθώς και περισσότερα από 60 εκατομμύρια υποψήφια κβάζαρ, τα οποία είναι λαμπροί πυρήνες μακρινών γαλαξιών. Τέλος, έχουν καταγραφεί φάσματα από περισσότερες από 160 εκατομμύρια πηγές, προσφέροντας μια πλούσια βάση για περαιτέρω ανάλυση.

Ο πρώτος λεπτομερής τρισδιάστατος χάρτης

Με αυτή τη δημοσίευση, οι επιστήμονες έχουν πλέον στη διάθεσή τους τα απαραίτητα «κομμάτια του παζλ» για να αρχίσουν να κατασκευάζουν έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος. Αυτός ο χάρτης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποκάλυψη των μεγάλων μυστηρίων του σκοτεινού σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της σκοτεινής ενέργειας, της σκοτεινής ύλης και του κοσμικού ιστού που συνδέει τις δομές του σύμπαντος.

Οι ερευνητές θα αξιοποιήσουν τα δεδομένα του «Euclid» για να υπολογίσουν τις αποστάσεις μεμονωμένων γαλαξιών. Αυτό θα τους επιτρέψει να τοποθετήσουν τους γαλαξίες στην τρισδιάστατη δομή του σύμπαντος και να τους συνδέσουν με τον τεράστιο, αόρατο κοσμικό ιστό. Για τη μέτρηση αυτών των αποστάσεων, το «Euclid» χρησιμοποιεί τη φασματοσκοπία, μια τεχνική που αναλύει το φως των γαλαξιών στα επιμέρους μήκη κύματός του, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για την απόστασή τους από τη Γη.

Δηλώσεις και επιστημονική σημασία

Η διευθύντρια Επιστήμης της ESA, Κάρολ Μαντέλ, τόνισε τη σημασία της δημοσίευσης, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται απλώς για όμορφες εικόνες. Η σημερινή δημοσίευση αποτελεί ένα επιστημονικό ορόσημο στη μελέτη του σύμπαντος». Η ίδια πρόσθεσε ότι η νέα αυτή δέσμη δεδομένων αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη διαστημική έρευνα του είδους της, θέτοντας τις βάσεις για νέες ανακαλύψεις σε ένα νέο πεδίο για την αστρονομία.

Η κ. Μαντέλ υπογράμμισε επίσης ότι η αποστολή «Euclid» αναδεικνύει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και επιστήμης, καθώς και την αξία της διεθνούς συνεργασίας σε τέτοια εγχειρήματα. Τα δημοσιευμένα δεδομένα συνοδεύονται από φάσματα και εικόνες, μεταξύ των οποίων και μεγάλα μωσαϊκά του ουρανού, τα οποία θα βοηθήσουν τους επιστήμονες στην περαιτέρω ανάλυση και κατανόηση του σκοτεινού σύμπαντος, το οποίο το «Euclid» αρχίζει πλέον να αποκαλύπτει.

Με πληροφορίες από: Topontiki