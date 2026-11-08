Αποκαλύπτεται στο Σουδάν μια τεράστια μεσαιωνική εκκλησία: Ήταν μεγαλύτερη από τον Λευκό Οίκο

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στο Old Dongola του Σουδάν, όπου μια πολωνο-σουδανική αρχαιολογική ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο αρχικό δάπερο της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού. Το μνημειώδες αυτό οικοδόμημα χρονολογείται από τη μεσαιωνική περίοδο και θεωρείται η μεγαλύτερη και πλουσιότερη εκκλησία της μεσαιωνικής Νουβίας. Ο επικεφαλής της αποστολής, αρχαιολόγος Artur Obłuski, εκτιμά ότι η εκκλησία ήταν μεγαλύτερη σε μέγεθος ακόμα και από τον Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ. Η ανασκαφή συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποκάλυψη του ιστορικού αυτού χώρου.

Το μέγεθος και η σημασία της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού

Η Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού, η οποία ανακαλύφθηκε στο Old Dongola του Σουδάν, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα της μεσαιωνικής Νουβίας. Οι διαστάσεις της εκκλησίας υπολογίζονται σε περίπου 47 μέτρα πλάτος και 57 μέτρα μήκος, ενώ το εκτιμώμενο ύψος της έφτανε τα 21 μέτρα. Ο αρχαιολόγος Artur Obłuski, επικεφαλής της αποστολής, έχει συγκρίνει το μέγεθός της με αυτό του Λευκού Οίκου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η εκκλησία ήταν μεγαλύτερη.

Η σπουδαιότητα του ναού δεν περιορίζεται μόνο στις εντυπωσιακές διαστάσεις του, αλλά και στον ρόλο του ως αρχιτεκτονικό πρότυπο. Ο Obłuski τη συγκρίνει με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πιστεύεται ότι επηρέασε σημαντικά την αρχιτεκτονική της Νουβίας και ενδεχομένως άλλων περιοχών της Αφρικής. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα στοιχεία για την κατανόηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Αρχιτεκτονικά ευρήματα και η πρόοδος των ανασκαφών

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, η πολωνο-σουδανική αρχαιολογική ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο αυθεντικό δάπερο της εκκλησίας. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι μια μνημειώδης σκάλα που οδηγούσε στο εσωτερικό του ναού. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο όπου οι αρχαιολόγοι έχουν φτάσει στο επίπεδο όπου περπατούσαν οι πιστοί πριν από αιώνες, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα της καθημερινότητας της εποχής.

Παρά την πρόοδο των εργασιών, ένα μεγάλο μέρος του κτιρίου παραμένει ακόμα κάτω από την άμμο και τα ερείπια. Σε γειτονικά σημεία, τα σωζόμενα τείχη φτάνουν ακόμα και τα 11 μέτρα σε ύψος, υποδηλώνοντας το αρχικό μέγεθος και την επιβλητικότητα του οικοδομήματος. Οι αρχαιολόγοι έχουν επίσης εντοπίσει αντηρίδες, οι οποίες ενίσχυαν την αψίδα της εκκλησίας. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν νέες ανασκαφικές περίοδοι για να αποκαλυφθεί πλήρως ολόκληρο το οικοδόμημα και να γίνει γνωστό το πραγματικό του μέγεθος.

Το ιστορικό πλαίσιο του Old Dongola

Η αρχαιολογική έρευνα στο Old Dongola δεν επικεντρώνεται μόνο στη Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού, αλλά και στην ευρύτερη ιστορία της περιοχής. Το Old Dongola υπήρξε η πρωτεύουσα του χριστιανικού βασιλείου της Μακουρίας, το οποίο βρισκόταν στις όχθες του Νείλου. Η αρχαιολογική ομάδα έχει ως στόχο να ανασυνθέσει την ιστορία της πόλης, καλύπτοντας μια περίοδο από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.

Η μελέτη αυτής της ιστορικής περιόδου είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξέλιξης του χριστιανισμού στην περιοχή και των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων που διαμόρφωσαν τη Νουβία. Η αποκάλυψη της εκκλησίας συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας απτά στοιχεία για την αρχιτεκτονική, τη θρησκευτική πρακτική και την κοινωνική δομή του βασιλείου της Μακουρίας.

Ελληνικές επιγραφές και βιβλικές αναφορές

Πέρα από τη Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού, η αρχαιολογική αποστολή εντόπισε και άλλα ευρήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε μια μικρότερη εκκλησία, η οποία βρισκόταν σε ανώτερο επίπεδο του συγκροτήματος, βρέθηκαν θραύσματα ζωγραφισμένου σοβά. Ανάμεσά τους, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ελληνικές επιγραφές.

Οι επιγραφές αυτές εξετάστηκαν από την επιγραφολόγο Agata Deptuła και αποδείχθηκε ότι πρόκειται για αποσπάσματα βιβλικών ωδών και λειτουργικών ύμνων. Συγκεκριμένα, συνδέονται με το Βιβλίο των Ψαλμών, ενώ ένα από τα αποσπάσματα προέρχεται από την Προσευχή της Άννας, μητέρας του προφήτη Σαμουήλ. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την παρουσία και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε θρησκευτικά κείμενα της περιοχής κατά τη μεσαιωνική περίοδο.

Η πολωνο-σουδανική συνεργασία και οι στόχοι της αποστολής

Η αρχαιολογική αποστολή που διεξάγει τις ανασκαφές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Πολωνικού Κέντρου Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και των αρχαιολογικών αρχών του Σουδάν. Η έρευνα στην συγκεκριμένη κατασκευή ξεκίνησε το 2021, με την ομάδα να εργάζεται συστηματικά για την αποκάλυψη των μυστικών της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού.

Κύριος στόχος της αποστολής παραμένει η πλήρης αποκάλυψη ολόκληρης της εκκλησίας. Οι αρχαιολόγοι επιδιώκουν να φέρουν στο φως κάθε πτυχή του οικοδομήματος, ώστε να γίνει γνωστό το πραγματικό του μέγεθος και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, φέρνοντας στο φως περισσότερα στοιχεία για την πλούσια κληρονομιά του Σουδάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta