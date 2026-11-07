Ιστορική ανακάλυψη στο CERN: Ενδείξεις σπάνιας διάσπασης σωματιδίων ανοίγουν τον δρόμο σε άγνωστες δυνάμεις

Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια επίμονων ερευνών, το πείραμα LHCb στο CERN κατέγραψε τις πρώτες ενδείξεις μιας εξαιρετικά σπάνιας διάσπασης σωματιδίων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες εκτιμούν ότι συμβαίνει μόλις μία φορά σε περίπου 10 δισεκατομμύρια περιπτώσεις. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε να αποκαλύψει έμμεσα την επίδραση άγνωστων σωματιδίων και δυνάμεων, φέρνοντάς μας πιο κοντά στην κατανόηση των μεγαλύτερων μυστικών της δημιουργίας.

Η σπάνια διάσπαση σωματιδίων

Η διάσπαση που εντοπίστηκε αφορά ένα σωματίδιο Bd σε δύο μιόνια. Αυτή η διαδικασία είναι τόσο σπάνια που μοιάζει με το να κερδίζεις το πιο δύσκολο λαχείο του σύμπαντος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Οι φυσικοί κυνηγούσαν αυτή τη συγκεκριμένη διάσπαση σωματιδίων για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, καθώς οι υπολογισμοί έδειχναν ότι συμβαίνει μόλις μία φορά για κάθε 10 δισεκατομμύρια φορές που δημιουργείται το συγκεκριμένο σωματίδιο.

Το αποτέλεσμα αυτό, αν και συμφωνεί με την τρέχουσα θεωρία, περιορίζει τα σημεία όπου θα μπορούσαν να κρύβονται άγνωστα μέχρι στιγμής σωματίδια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε έναν απίστευτα μικροσκοπικό κόσμο, όπου ακόμη και το πρωτόνιο φαντάζει γιγάντιο, οι νόμοι της Φυσικής που γνωρίζουμε δοκιμάζονται και εκεί κρύβονται τα μυστικά της δημιουργίας.

Τέσσερις δεκαετίες αναζήτησης

Το «κυνήγι» για αυτή τη σπάνια διάσπαση ξεκίνησε πριν ακόμη ο Τιμ Μπέρνερς-Λι συλλάβει την ιδέα του Παγκόσμιου Ιστού στο CERN το 1989. Μετά από τέσσερις δεκαετίες επίμονων ερευνών, το πείραμα LHCb μάς φέρνει για πρώτη φορά στην «πόρτα» αυτού του άγνωστου κόσμου.

Το πείραμα LHCb είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους ανιχνευτές στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), τον γιγαντιαίο επιταχυντή του CERN που βρίσκεται κοντά στη Γενεύη. Ο ανιχνευτής εντόπισε ενδείξεις που επιβεβαιώνουν ότι αυτή η διαδικασία διάσπασης είναι πραγματική.

Μια παρομοίωση για το απίθανο

Ο Κρις Παρκς, επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο οποίος ηγήθηκε της κοινότητας του LHCb κατά την αναβάθμιση του ανιχνευτή, παρομοιάζει τις πιθανότητες αυτής της ανακάλυψης με το να βγαίνει κανείς ραντεβού και, με την πρώτη κιόλας προσπάθεια, να συναντά το μοναδικό ιδανικό του ταίρι ανάμεσα σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Γης.

Μάλιστα, ο ίδιος σημειώνει ότι αυτή η παρομοίωση ίσως και να υποτιμά την πραγματικότητα, καθώς ο κόσμος έχει σήμερα περίπου 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι πιθανότητες στην περίπτωση της διάσπασης είναι μία στα 10 δισεκατομμύρια. Το αποτέλεσμα της έρευνας παρουσιάστηκε στις 3 Νοεμβρίου σε σεμινάριο στο CERN και φτάνει τα 3,2 «σίγμα», ένα μέτρο που δείχνει πόσο απίθανο θα ήταν το σήμα αυτό να αποτελεί μια απλή σύμπτωση.

Με πληροφορίες από: enikos.gr