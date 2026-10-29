Μετεωρίτης από τη Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη υγρού νερού στον Άρη πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια

Ένας μετεωρίτης που ανακαλύφθηκε το 2022 στην έρημο Σαχάρα, στο Μαλί, προσφέρει νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία του Άρη. Ο μετεωρίτης, γνωστός ως Teghaza 001, σχηματίστηκε πριν από τουλάχιστον 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια στον φλοιό του κόκκινου πλανήτη, καθιστώντας τον τον αρχαιότερο από τους 435 αρειανούς μετεωρίτες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στη Γη. Η ανάλυση της σύστασής του υποδηλώνει την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του Άρη κατά την εποχή εκείνη, ενισχύοντας τις θεωρίες για συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ζωής.

Η ανακάλυψη του αρχαιότερου αρειανού μετεωρίτη

Ο μετεωρίτης Teghaza 001 εντοπίστηκε το 2022 στην έρημο Σαχάρα, στην περιοχή του Μαλί. Πρόκειται για ένα εύρημα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ηλικία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας τον τον παλαιότερο από όλους τους αρειανούς μετεωρίτες που έχουν βρεθεί στον πλανήτη μας.

Συνολικά, έχουν ανακαλυφθεί 435 αρειανοί μετεωρίτες στη Γη, όμως ο Teghaza 001 ξεχωρίζει λόγω της αρχαιότητάς του. Η ανάλυσή του προσφέρει ένα σπάνιο στιγμιότυπο του αρχαίου φλοιού και της διαμόρφωσης του Άρη, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για το περιβάλλον του κόκκινου πλανήτη στις απαρχές της ιστορίας του.

Νέα στοιχεία για την παρουσία νερού στον Άρη

Η σύσταση του μετεωρίτη Teghaza 001 παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στον Άρη κατά την πρώιμη περίοδό του. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η χημεία του πετρώματος, ενός πυριγενούς γάββρου, δείχνει ότι υπέστη αλληλεπιδράσεις με νερό κατά τη διάρκεια της αργής ψύξης και κρυστάλλωσής του στο αρειανό υπέδαφος.

Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι υπήρχε νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Η παρουσία υγρού νερού ενισχύει την άποψη ότι οι συνθήκες στον Άρη ίσως ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής, σε αντίθεση με το σημερινό του περιβάλλον που είναι κρύο, ξηρό και έρημο.

Η μαρτυρία μιας άλλης εποχής

Η ειδική στους πλανέτες επιστήμονας Γιανγκ Λιου, από το Jet Propulsion Laboratory της NASA, το οποίο διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο Caltech στην Καλιφόρνια, υπογράμμισε τη σημασία του μετεωρίτη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Teghaza 001 είναι «μάρτυρας μιας εποχής που ο Άρης ήταν πιθανώς θερμότερος και υγρότερος, σε σύγκριση με το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του».

Η Λιου, η οποία είναι και η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science, τόνισε ότι οι αρειανοί μετεωρίτες αποτελούν τα μόνα δείγματα από τον Άρη που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά τα δείγματα είναι θεμελιώδη για την κατανόηση του σχηματισμού του πλανήτη στην αρχή της ιστορίας του και επιτρέπουν την εργαστηριακή αξιολόγηση των συνθηκών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή.

Χαρακτηριστικά και εντοπισμός του Teghaza 001

Ο μετεωρίτης Teghaza 001 βρέθηκε σε οκτώ κομμάτια, με το μεγαλύτερο να έχει μέγεθος γροθιάς, στην έρημο Σαχάρα. Η τοποθεσία εντοπισμού του ήταν περίπου 34 χιλιόμετρα από το χωριό Μπιρ Σάλι του Μαλί. Τα κύρια ορυκτά που τον αποτελούν είναι ο άστριος και ο πυροξένης.

Επιπλέον, ο μετεωρίτης περιέχει κρυστάλλους ζιρκονίου που φέρουν το στοιχείο ουράνιο. Οι ερευνητές προσδιόρισαν την ηλικία του χρησιμοποιώντας μια τεχνική βασισμένη στη ραδιενεργό διάσπαση του ουρανίου σε μόλυβδο με την πάροδο του χρόνου, μια μέθοδος που επιτρέπει την ακριβή χρονολόγηση γεωλογικών δειγμάτων.

Η σημασία των αρειανών μετεωριτών

Παρόλο που ο Άρης σήμερα είναι ένας κρύος, ξηρός και έρημος πλανήτης, υπάρχουν πολλές αποδείξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη νερού στην επιφάνειά του στο παρελθόν. Οι ενδείξεις αυτές περιλαμβάνουν την παρουσία ποταμών, λιμνών, ακόμη και ενός ωκεανού στο βόρειο ημισφαίριό του πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι αρειανοί μετεωρίτες, όπως ο Teghaza 001, παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για τη μελέτη της γεωλογικής και κλιματικής ιστορίας του Άρη. Μέσω της ανάλυσής τους, οι επιστήμονες μπορούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στον πλανήτη, να διερευνήσουν την πιθανότητα ύπαρξης ζωής και να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη των πλανετών στο ηλιακό μας σύστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki