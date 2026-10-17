Πόντιση τεχνητών υφάλων στη Βόρεια Θάλασσα για την αναγέννηση στρειδιών

Σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στις βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας, με την πόντιση είκοσι ειδικά σχεδιασμένων κύβων τεχνητού υφάλου στη Βόρεια Θάλασσα. Η δράση αυτή, η οποία συνοδεύτηκε από την τοποθέτηση 60.000 νεαρών στρειδιών και 100 τόνων κελυφών, έχει ως στόχο την αποκατάσταση ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος που έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση στην περιοχή. Το έργο αποτελεί μέρος ενός πενταετούς προγράμματος και τα πρώτα ευρήματα από την παρακολούθηση είναι ενθαρρυντικά.

Η παρέμβαση στις ακτές του Γουίτμπερν

Στις ακτές του Γουίτμπερν, στη βορειοανατολική Αγγλία, επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση για την αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος που κάποτε ήταν ευρέως διαδεδομένο στις ευρωπαϊκές ακτές. Η πόντιση των είκοσι ειδικά σχεδιασμένων κύβων τεχνητού υφάλου αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή των αυτόχθονων στρειδιών.

Το έργο εντάσσεται στο πενταετές πρόγραμμα Wild Oyster Project: Tyne and Wear, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν ενεργά η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL) και η περιβαλλοντική οργάνωση Groundwork North East & Cumbria. Οι κατασκευές τοποθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, ενώ τα νεότερα αποτελέσματα της παρακολούθησης, που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, δείχνουν θετικά σημάδια.

Ο ειδικός σχεδιασμός των τεχνητών υφάλων

Οι κύβοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση του υφάλου δεν είναι συμβατικοί τσιμεντένιοι όγκοι, αλλά ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές. Κατασκευάστηκαν από Marine Crete, ένα υλικό που διακρίνεται για την ανθεκτικότητά του στη θαλάσσια διάβρωση και το χαμηλό ανθρακικό του αποτύπωμα, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό σκυρόδεμα.

Κάθε κύβος έχει βάρος περίπου έξι τόνων και ύψος 1,5 μέτρου, διαστάσεις που του επιτρέπουν να παραμένει σταθερός στον βυθό. Η επιφάνειά του είναι διαμορφωμένη με ανάγλυφες αυλακώσεις και υφές, οι οποίες μιμούνται φυσικά θαλάσσια υποστρώματα. Αυτός ο προσεκτικός σχεδιασμός διευκολύνει σημαντικά την εγκατάσταση και την ανάπτυξη των στρειδιών, προσφέροντας τους ένα ιδανικό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν και να δημιουργήσουν αποικίες.

Επιπλέον, οι κατασκευές διαθέτουν μεγάλα ανοίγματα στο κέντρο τους, τα οποία παρέχουν πολύτιμο καταφύγιο σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ψάρια, καβούρια και άλλα είδη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των κύβων είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των στρειδιών στον βυθό, ακόμη και υπό την επίδραση ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και καταιγίδων που συχνά μετακινούν τα ιζήματα. Παράλληλα, οι κύβοι φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα σύνθετο περιβάλλον που θα μπορεί σταδιακά να φιλοξενήσει περισσότερα είδη, συμβάλλοντας στην πλήρη αναγέννηση του τοπικού οικοσυστήματος.

Η συμβολή των στρειδιών και των κελυφών στην αποκατάσταση

Η προσπάθεια αποκατάστασης του οικοσυστήματος δεν περιορίζεται μόνο στην πόντιση των ειδικών κύβων, αλλά περιλαμβάνει και την ενεργή εισαγωγή θαλάσσιων οργανισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, οι είκοσι κατασκευές φέρουν περίπου 4.000 ενήλικα αυτόχθονα στρείδια, τα οποία αποτελούν τη βάση για την αναγέννηση του υφάλου και την έναρξη της δημιουργίας νέων αποικιών. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν τοποθετηθεί επιπλέον 60.000 νεαρά στρείδια, ενισχύοντας περαιτέρω τον πληθυσμό και την πιθανότητα επιτυχίας του εγχειρήματος.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η στρατηγική χρήση περίπου 100 τόνων κελυφών από χτένια. Αυτά τα κελύφη λειτουργούν ως κατάλληλο υπόστρωμα, παρέχοντας μια σταθερή και φυσική επιφάνεια πάνω στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν νέα στρείδια. Η συγκεκριμένη τεχνική, γνωστή ως cultch, εφαρμόζεται ευρέως στην αποκατάσταση υφάλων, καθώς δημιουργεί μια σταθερότερη βάση για την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της δομής του οικοσυστήματος, προάγοντας την φυσική αναγέννηση.

Η συμμετοχή των εθελοντών και η προετοιμασία

Η προετοιμασία των στρειδιών, πριν την τοποθέτησή τους στον βυθό, πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή εθελοντών. Αρχικά, οι οργανισμοί καθαρίστηκαν σχολαστικά, μια διαδικασία απαραίτητη για να περιοριστεί ο κίνδυνος μεταφοράς άλλων ειδών στο σημείο αποκατάστασης και να διασφαλιστεί η υγεία του νέου οικοσυστήματος.

Στη συνέχεια, οι εθελοντές συνέβαλαν στη στερέωση των στρειδιών πάνω στις ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές, χρησιμοποιώντας μια ειδική κόλλα για υφάλους. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της κοινότητας και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta