Ο στόχος του 1,5°C χάνεται οριστικά, διπλασιάστηκε ο ρυθμός υπερθέρμανσης της Γης

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως ανησυχητικά δεδομένα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς αποκαλύπτει ότι ο ρυθμός υπερθέρμανσης της Γης έχει διπλασιαστεί. Τα ευρήματα αυτά καθιστούν πλέον ανέφικτο τον στόχο συγκράτησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για περισσότερο από μία δεκαετία, η επιστημονική κοινότητα και οι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν βασιστεί στην ελπίδα επίτευξης αυτού του ορίου, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόχος έχει χαθεί οριστικά.

Ο διπλασιασμός του ρυθμού υπερθέρμανσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας μελέτης, που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κάνσας, ο πλανήτης μας βιώνει μια δραματική επιτάχυνση στον ρυθμό υπερθέρμανσης. Οι επιστήμονες παρατήρησαν μια σημαντική αλλαγή στις τάσεις της θερμοκρασίας, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον του κλίματος.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι την περίοδο μεταξύ του 1971 και του 2010, η Γη θερμαινόταν κατά 0,18°C ανά δεκαετία. Ωστόσο, στην επόμενη χρονική περίοδο, από το 2011 έως το 2025, ο ρυθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 0,40°C ανά δεκαετία. Αυτή η επιτάχυνση υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Πότε αναμένεται να ξεπεραστεί το όριο του 1,5°C

Βάσει αυτής της ανησυχητικής τάσης που καταγράφεται, οι επιστήμονες προχωρούν σε εκτιμήσεις για το πότε η παγκόσμια θερμοκρασία θα ξεπεράσει μόνιμα το όριο του 1,5°C. Οι προβλέψεις τους τοποθετούν αυτό το σημείο καμπής σε ένα σχετικά άμεσο μέλλον.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η Γη θα υπερβεί το όριο του 1,5°C μεταξύ των ετών 2026 και 2031. Ως πιθανότερο έτος για να συμβεί αυτό το γεγονός, οι ερευνητές αναφέρουν το 2028, υποδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη για δράση.

Οι επιπτώσεις στη Συμφωνία των Παρισίων

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στον πυρήνα της Συμφωνίας των Παρισίων, η οποία υπογράφηκε το 2016. Η συμφωνία αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παρόλο που η Συμφωνία των Παρισίων είχε θέσει ως απώτατο όριο τους 2°C αύξησης της θερμοκρασίας, παρότρυνε παράλληλα τις χώρες να καταβάλουν εντατικές προσπάθειες για να συγκρατήσουν την αύξηση στον 1,5°C. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) είχε άλλωστε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε ακόμη και μισός βαθμός επιπλέον αύξησης της θερμοκρασίας.

Η σημασία της μη παραίτησης

Παρά τη ζοφερή εικόνα που διαγράφεται από τα νέα επιστημονικά δεδομένα, στελέχη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) εκφράζουν την άποψη ότι η απώλεια του στόχου του 1,5°C δεν πρέπει να οδηγήσει σε παραίτηση από τις προσπάθειες.

Τονίζουν ότι κάθε μικρότερη αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από το αρχικό όριο, ακόμη κι αν αυτή σταθεροποιηθεί στους 1,6°C ή τους 1,7°C, θα έχει σημαντικά οφέλη. Όσο μικρότερη παραμείνει η αύξηση, τόσο λιγότεροι θα είναι οι κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα και την ανθρωπότητα στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς δράσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta