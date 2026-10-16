Η NASA κατέγραψε πανοραμικά την αυγή στον Άρη και αποκάλυψε ένα παράξενο γεωλογικό μυστήριο

Το ρόβερ Curiosity της NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια εντυπωσιακή πανοραμική εικόνα από την επιφάνεια του Άρη, καταγράφοντας το τοπίο την ώρα της αυγής. Η φωτογραφία αποκαλύπτει γαλαζωπές αποχρώσεις και ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς στο Όρος Σαρπ, ενώ παράλληλα φέρνει στο φως ένα παράξενο γεωλογικό μυστήριο που απασχολεί τους επιστήμονες.

Η πανοραμική λήψη της αρειανής αυγής

Η εντυπωσιακή εικόνα καταγράφηκε από το ρόβερ Curiosity στις 11 Αυγούστου 2026, κατά την 4.982η αρειανή ημέρα της αποστολής του. Η πανοραμική φωτογραφία αποτελείται από έξι επιμέρους λήψεις, οι οποίες ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύνολο που αναδεικνύει την ασυνήθιστη όψη του αρειανού τοπίου με τις γαλαζωπές του αποχρώσεις.

Σε αντίθεση με άλλες εικόνες που έχουν υποστεί τη συνήθη επεξεργασία εξισορρόπησης λευκού, η συγκεκριμένη φωτογραφία επεξεργάστηκε χωρίς αυτή τη διαδικασία. Στόχος ήταν να διατηρηθεί η φυσική εμφάνιση του τοπίου κάτω από το φως της αρειανής αυγής. Στη Γη, η αυγή και το ηλιοβασίλεμα συνδέονται συχνά με ροζ, πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Ωστόσο, στον Άρη, το φως της αυγής μπορεί να εμφανίζεται λευκό και γαλάζιο. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η αραιότερη ατμόσφαιρα του πλανήτη, που αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και η παρουσία σκόνης, αλληλεπιδρούν με το ηλιακό φως, δημιουργώντας ένα διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα ανάλογα με τη θέση του Ήλιου.

Οι σχηματισμοί yardangs στο όρος Σαρπ

Στο βάθος της εικόνας, διακρίνονται βραχώδεις σχηματισμοί που έχουν διαμορφωθεί από τη συνεχή δράση του ανέμου. Αυτοί οι επιμήκεις σχηματισμοί είναι γνωστοί ως yardangs και δημιουργούνται όταν ο άνεμος διαβρώνει την επιφάνεια των πετρωμάτων. Το ρόβερ Curiosity εξερευνά το Όρος Σαρπ, το οποίο βρίσκεται μέσα στον κρατήρα Γκέιλ, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς του Άρη.

Τα διαδοχικά στρώματα του Όρους Σαρπ διατηρούν σημαντικά στοιχεία από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Άρη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι στην περιοχή υπήρχαν κάποτε λίμνες και ρέματα. Με την πάροδο του χρόνου, όταν το νερό εξαφανίστηκε από την επιφάνεια του πλανήτη, ο άνεμος άρχισε να διαβρώνει τα πετρώματα, αποκαλύπτοντας τα διαφορετικά γεωλογικά στρώματα που συνθέτουν το βουνό.

Ένα παράξενο γεωλογικό μυστήριο

Παρόλο που οι σχηματισμοί yardangs είναι γνωστοί, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκε ένα συγκεκριμένο στρώμα αυτών των σχηματισμών. Αυτό το στρώμα παρουσιάζει ορισμένα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα. Ο Ashwin Vasavada, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Curiosity στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA (JPL), περιέγραψε το φαινόμενο.

Σύμφωνα με τον Vasavada, «το στρώμα των yardangs μοιάζει να βρίσκεται εκτός θέσης. Έχει λάθος χρώμα, τα στρώματα έχουν ασυνήθιστη κλίση και σχεδόν μοιάζει σαν να έχει κολληθεί πάνω στην επιφάνεια». Αυτή η περιγραφή υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου γεωλογικού σχηματισμού, ο οποίος δεν ταιριάζει με τα αναμενόμενα πρότυπα διάβρωσης και εναπόθεσης πετρωμάτων στον Άρη.

Πιθανές εξηγήσεις και η πορεία του Curiosity

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται από τους επιστήμονες είναι ότι το συγκεκριμένο στρώμα αποτελείται από ηφαιστειακή τέφρα. Αυτή η τέφρα ενδέχεται να εναποτέθηκε στην περιοχή έπειτα από αρχαίες ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει σημαντικά τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. Ωστόσο, η προέλευσή του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως, και η έρευνα συνεχίζεται για την αποκάλυψη της αλήθειας πίσω από αυτό το παράξενο στρώμα.

Το ρόβερ Curiosity συνεχίζει την ανάβασή του στο Όρος Σαρπ από το 2014, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα και εικόνες που βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και τη γεωλογία του Άρη. Πρόσφατα, το ρόβερ έφτασε σε υψομετρική διαφορά ενός χιλιομέτρου, ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή του, καθώς συνεχίζει την εξερεύνηση των μυστηρίων του Κόκκινου Πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta