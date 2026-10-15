Οι Άλπεις «κόντυναν»: Το Μον Μπλαν έχασε πάνω από ένα μέτρο σε έναν χρόνο

Η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, το Μον Μπλαν στις Άλπεις, κατέγραψε μείωση του ύψους της κατά 1,29 μέτρα μέσα σε διάστημα ενός έτους. Τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από ομάδα ειδικών της περιφερειακής υπηρεσίας της Άνω Σαβοΐας στη Γαλλία.

Το τρέχον ύψος του βουνού υπολογίζεται πλέον στα 4.807,47 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ πέρυσι είχε καταγραφεί στα 4.808,76 μέτρα. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι το ύψος της κορυφής μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς επηρεάζεται από το πάχος του χιονιού και του πάγου που καλύπτουν το βραχώδες υπόβαθρο.

Οι νέες μετρήσεις και το τρέχον ύψος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κορυφή του Μον Μπλαν, που δεσπόζει στις Άλπεις, παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή. Η μείωση κατά 1,29 μέτρα σε έναν χρόνο φέρνει το ύψος της στα 4.807,47 μέτρα. Αυτό το νούμερο έρχεται σε αντιπαράθεση με τα 4.808,76 μέτρα που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε από ειδικούς της περιφερειακής υπηρεσίας της Άνω Σαβοΐας, μιας περιοχής της Γαλλίας, την Τετάρτη. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας συστηματικής παρακολούθησης της ψηλότερης κορυφής της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η δυναμική φύση της κορυφής

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το ύψος του Μον Μπλαν δεν είναι σταθερό, αλλά υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο πάχος του χιονιού και του πάγου που καλύπτουν το βραχώδες υπόβαθρο της κορυφής. Ο συμπαγής βράχος της κορυφής εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 4.792 μέτρα.

Το επιπλέον ύψος, πέραν του βραχώδους πυρήνα, προκύπτει από το στρώμα χιονιού και πάγου που συσσωρεύεται στην κορυφή. Αυτό το στρώμα μεταβάλλεται ανάλογα με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η ένταση των ανέμων και οι βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην περιοχή.

Τεχνολογία αιχμής για την αποτύπωση

Για την πραγματοποίηση των τελευταίων μετρήσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα τον περασμένο μήνα, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες τεχνολογικές μέθοδοι. Εφαρμόστηκε δορυφορική τεχνολογία αιχμής, σε συνδυασμό με τη χρήση drones, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των δεδομένων.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός λεπτομερούς τρισδιάστατου μοντέλου. Αυτό το μοντέλο αφορά ειδικότερα το κάλυμμα χιονιού και πάγου που βρίσκεται στην κορυφή του Μον Μπλαν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της μορφολογίας του.

Μακροχρόνια παρακολούθηση και ιστορικά στοιχεία

Η παρακολούθηση της κορυφής του Μον Μπλαν γίνεται συστηματικά από το 2001, από ειδικούς της Εθνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Τοπογράφων της Γαλλίας (UNGE) και τον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια παρέχουν μια σαφή εικόνα των διαχρονικών μεταβολών.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, το Μον Μπλαν έχει χάσει συνολικά 3,43 μέτρα από το 2007, έτος κατά το οποίο είχε καταγραφεί το μεγαλύτερο ύψος του, φτάνοντας τα 4.810,90 μέτρα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι σταθερά πτωτική. Το σημερινό ύψος των 4.807,47 μέτρων είναι κατά 1,88 μέτρα μεγαλύτερο από εκείνο του 2023, όταν η κορυφή είχε φτάσει σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Προειδοποιήσεις των ειδικών για την κλιματική αλλαγή

Οι ειδικοί εκφράζουν την προειδοποίηση ότι οι μεταβολές στο ύψος της κορυφής από χρονιά σε χρονιά δεν πρέπει να συνδέονται αυτομάτως με την απώλεια πάγου στις Άλπεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξηγεί εκπρόσωπος της UNGE, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η μεταβολή του υψομέτρου της επιφάνειας από την αλλαγή στον συνολικό όγκο ή τη μάζα του πάγου.

Με άλλα λόγια, μια αύξηση στο ύψος της κορυφής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το βουνό έχει αποκτήσει περισσότερο πάγο. Αντίστοιχα, μια προσωρινή μείωση του υψομέτρου δεν αρκεί από μόνη της για να αποτυπώσει τη συνολική εξέλιξη των παγετώνων. Η διευκρίνιση αυτή, ωστόσο, δεν αναιρεί τα στοιχεία που καταγράφουν τη συρρίκνωση των αλπικών παγετώνων. Η κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται με τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει τις ορεινές περιοχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis