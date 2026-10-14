Δορυφορική εικόνα της NASA ρίχνει φως στον κρατήρα «Αράχνη» της Αυστραλίας

Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό αποτύπωμα στη Δυτική Αυστραλία εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, καθώς η ασυνήθιστη μορφή του κρύβει τα ίχνη μιας πανάρχαιας κοσμικής σύγκρουσης. Πρόκειται για τον κρατήρα Spider, στην απομονωμένη περιοχή Κίμπερλι, ο οποίος καλύπτει έκταση περίπου 13 χιλιομέτρων σε μήκος και 11 χιλιομέτρων σε πλάτος. Το χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι οι ακτινωτές βραχώδεις ράχες του, οι οποίες σχηματίζουν ένα μοτίβο που παραπέμπει στα πόδια αράχνης.

Ο κρατήρας «Αράχνη» και τα χαρακτηριστικά του

Ο κρατήρας Spider αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό αποτύπωμα που βρίσκεται στην απομονωμένη περιοχή Κίμπερλι της Δυτικής Αυστραλίας. Η ονομασία του προέρχεται από την ιδιαίτερη μορφολογία του, καθώς οι ακτινωτές βραχώδεις ράχες που τον διατρέχουν δημιουργούν ένα μοτίβο που θυμίζει τα πόδια μιας αράχνης.

Ο σχηματισμός αυτός καλύπτει μια σημαντική έκταση, με μήκος περίπου 13 χιλιομέτρων και πλάτος 11 χιλιομέτρων. Η ασυνήθιστη και εντυπωσιακή του μορφή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την προέλευσή του και τις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του.

Η αποκάλυψη της προέλευσης

Παρότι ο γεωλογικός σχηματισμός έγινε γνωστός ήδη από τη δεκαετία του 1950, οι επιστήμονες χρειάστηκε να περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία για την προέλευσή του. Οι πρώτες εκτιμήσεις περιλάμβαναν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η δημιουργία του να σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η εικόνα άρχισε να ξεκαθαρίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν εντοπίστηκαν κωνικές δομές θραύσης, γνωστές ως shatter cones. Τα συγκεκριμένα γεωλογικά ευρήματα αποδείχθηκαν καθοριστική ένδειξη, καθώς μαρτυρούσαν ότι ο κρατήρας σχηματίστηκε από την πρόσκρουση μετεωρίτη. Αυτό το κοσμικό γεγονός εκτιμάται ότι συνέβη πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, αφήνοντας πίσω του αυτό το εντυπωσιακό αποτύπωμα.

Η νέα δορυφορική καταγραφή της NASA

Μια νεότερη οπτική καταγραφή του σχηματισμού πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας νέα δεδομένα στους ερευνητές. Η καταγραφή αυτή έγινε εφικτή μέσω του δορυφόρου Landsat 9 της NASA, ο οποίος παρείχε μια λεπτομερή εικόνα της περιοχής.

Στη δορυφορική εικόνα, διακρίνονται καθαρά οι ανοιχτόχρωμες ράχες που απλώνονται ακτινωτά γύρω από το κεντρικό ύψωμα του κρατήρα. Η απεικόνιση αυτή αποκαλύπτει τη σύνθετη μορφή ενός γεωλογικού σχηματισμού που διατηρεί τα σημάδια ενός γεγονότος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, ενισχύοντας την κατανόηση της δομής του.

Η ιδιαίτερη μορφολογία του σχηματισμού

Η εικόνα του κρατήρα Spider διαφέρει σημαντικά από εκείνη που παρουσιάζουν συνήθως οι κρατήρες πρόσκρουσης. Αντί για μια απλή κυκλική κοιλότητα, ο κρατήρας αυτός εμφανίζει ένα εκτεταμένο σύστημα ακτινωτών σχηματισμών, που του προσδίδουν την χαρακτηριστική του όψη.

Στο κέντρο του κρατήρα βρίσκεται μια δομή διαμέτρου περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Οι χαρακτηριστικές ράχες που σχηματίζουν το μοτίβο της αράχνης αποτελούνται από ψαμμίτη. Αυτό το υλικό παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε σύγκριση με τα γειτονικά πετρώματα, γεγονός που εξηγεί τη διατήρηση της ιδιαίτερης μορφής του κρατήρα στο πέρασμα του γεωλογικού χρόνου.

Οι γεωλογικές διεργασίες της πρόσκρουσης

Η εξήγηση για τη διαμόρφωση αυτού του ανάγλυφου συνδέεται άμεσα με τις ισχυρές διεργασίες που ακολουθούν μια κοσμική πρόσκρουση. Κατά τη σύγκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος με την επιφάνεια της Γης, εκλύονται τεράστιες δυνάμεις.

Τα κύματα κρούσης που δημιουργούνται μεταδίδουν τεράστιες πιέσεις στα πετρώματα της περιοχής της πρόσκρουσης. Αυτές οι πιέσεις και οι επακόλουθες γεωλογικές αναδιατάξεις είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία των μοναδικών δομών και του ακτινωτού μοτίβου που παρατηρούνται στον κρατήρα Spider, διατηρώντας την ιστορία του κοσμικού γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Topontiki