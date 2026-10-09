Η «νόσος του Νόμπελ»: Όταν σπουδαίοι επιστήμονες υιοθετούν παράδοξες θεωρίες

Η «νόσος του Νόμπελ» αποτελεί ένα παράδοξο φαινόμενο που παρατηρείται σε σπουδαίους επιστήμονες, οι οποίοι, μετά τη διεθνή τους βράβευση, υιοθετούν αλλόκοτες και ψευδοεπιστημονικές θεωρίες. Με αφορμή τις βραβεύσεις Νόμπελ για το 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά σε αυτή την απρόσμενη συνέπεια της ανώτατης επιστημονικής διάκρισης. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως «νομπέλιτιδα», περιγράφει την τάση ορισμένων βραβευμένων επιστημόνων να ασπάζονται αντιλήψεις που απέχουν παρασάγγας από την επιστημονική λογική, συχνά εκτός του πεδίου ειδίκευσής τους.

Η παράδοξη «νομπέλιτιδα» και η ταπεινοφροσύνη του Αϊνστάιν

Η «νόσος του Νόμπελ» περιγράφει το παράδοξο φαινόμενο όπου σπουδαίοι επιστήμονες υιοθετούν αλλόκοτες και ψευδοεπιστημονικές θεωρίες μετά τη διεθνή βράβευσή τους. Ενώ πολλοί θα περίμεναν οι νομπελίστες να συνεχίσουν την ορθολογική τους πορεία, ορισμένοι εμφανίζουν μια τάση προς μη επιστημονικές πεποιθήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ο ίδιος είχε δηλώσει κάποτε: «Η υπερβολική εκτίμηση με την οποία περιβάλλεται το έργο της ζωής μου με κάνει να νιώθω πολύ αμήχανα. Αισθάνομαι υποχρεωμένος να θεωρώ τον εαυτό μου έναν ακούσιο απατεώνα». Ο σπουδαίος φυσικός υπέφερε προφανώς από το λεγόμενο σύνδρομο του απατεώνα, επιδεικνύοντας μια ταπεινοφροσύνη που δεν βρέθηκε σε άλλους νομπελίστες, οι οποίοι ανέπτυξαν στη συνέχεια θεωρίες που απέχουν από την επιστημονική λογική.

Πνευματισμός και παραψυχολογία: Οι πρώτοι νομπελίστες

Ένα από τα πρώτα και πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του φαινομένου είναι ο Πιερ Κιουρί. Ο Κιουρί τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τη Μαρία Κιουρί για την ανακάλυψη του ραδίου και του πολωνίου, δύο στοιχεία που έφεραν επανάσταση στην κατανόηση της ραδιενέργειας. Ωστόσο, μετά τη βράβευσή του, ο Πιερ Κιουρί άρχισε να συμμετέχει ενεργά σε πνευματιστικές συνεδρίες.

Ο Κιουρί πίστευε ότι η διερεύνηση των παραφυσικών φαινομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του μαγνητισμού, ενός πεδίου στο οποίο είχε ήδη συνεισφέρει σημαντικά. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και ο Τζόζεφ Τόμσον, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1906 για την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου. Ο Τόμσον διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών για 34 χρόνια. Αν και διατηρούσε επιστημονική αμφισβήτηση απέναντι σε απάτες μέντιουμ, υποστήριζε θερμά την έρευνα για τη τηλεπάθεια κοντινής εμβέλειας, δείχνοντας ένα ενδιαφέρον για το ανεξήγητο που ξεπερνούσε τα όρια της συμβατικής επιστήμης.

Ιατρική και ψευδοεπιστήμη: Η περίπτωση του Σαρλ Ρισέ

Η «νόσος του Νόμπελ» δεν περιορίστηκε μόνο στον τομέα της Φυσικής, αλλά επεκτάθηκε και στην Ιατρική. Ο Σαρλ Ρισέ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1913 για τις εργασίες του στην αναφυλαξία, επινόησε τον όρο «εκτόπλασμα». Ο Ρισέ θεωρούσε ότι αυτή η ουσία εκκρίνεται από μέντιουμ κατά τη διάρκεια πνευματιστικών συνεδριών.

Στην πραγματικότητα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, τα μέντιουμ χρησιμοποιούσαν κόλπα, όπως την κατάποση υφασμάτων, για να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση του εκτοπλάσματος. Η περίπτωση του Ρισέ υπογραμμίζει πώς ακόμα και επιστήμονες με κορυφαίες διακρίσεις μπορούσαν να παρασυρθούν από ψευδοεπιστημονικές αντιλήψεις, ακόμη και σε τομείς που φαινομενικά σχετίζονταν με την ιατρική και τη βιολογία.

Επικίνδυνες θεωρίες και αμφισβητήσεις

Δυστυχώς, η «νόσος του Νόμπελ» δεν περιορίζεται μόνο σε γραφικές δοξασίες, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πιο επικίνδυνες θεωρίες. Στην περίπτωση του Τζέιμς Γουότσον, συν-ανακαλυπτή της δομής του DNA, η «νόσος» εκδηλώθηκε με καταρριφθείσες θεωρίες σχετικά με τη φυλή και τη νοημοσύνη, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και επιστημονική καταδίκη.

Παράλληλα, ο Ρίτσαρντ Σμόλεϊ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας το 1996 για την ανακάλυψη των φουλερενίων, στράφηκε εναντίον της εξέλιξης, αμφισβητώντας ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης βιολογίας. Άλλοι νομπελίστες υποστήριξαν την ευγονική ή τις λοβοτομές, πρακτικές που έχουν καταδικαστεί από την επιστημονική κοινότητα και την ηθική. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Κάρι Μάλις, νομπελίστας Χημείας το 1993 για την ανάπτυξη της PCR. Ο Μάλις εξέφρασε αμφισβήτηση για την κλιματική αλλαγή και το AIDS, υποστηρίζοντας την αστρολογία και ισχυριζόμενος μάλιστα ότι είχε συναντήσει ένα λαμπερό πράσινο ρακούν πάνω σε μοτοσικλέτα που του μίλησε, αναδεικνύοντας την έκταση των παράδοξων πεποιθήσεων.

Η πίεση των μέσων ενημέρωσης ως αιτία

Το ερώτημα που τίθεται είναι πού οφείλεται αυτή η διολίσθηση από την επιστημονική ορθολογικότητα σε παράδοξες ή και επικίνδυνες πεποιθήσεις. Ο νομπελίστας Πολ Νερς, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2001, επισημαίνει πως η εξωτερική πίεση από τα μέσα ενημέρωσης ωθεί τους βραβευμένους να τοποθετούνται για θέματα εκτός του αντικειμένου τους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Στα μάτια πολλών ανθρώπων, έγινα ξαφνικά ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο σχεδόν για τα πάντα... Αλλά ειδικός στα πάντα ασφαλώς [δεν είμαι]». Αυτή η υπερβολική προβολή και η προσδοκία να έχουν άποψη για κάθε ζήτημα μπορεί να οδηγήσει τους επιστήμονες να εκφέρουν γνώμες σε τομείς που δεν κατέχουν, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση μη επιστημονικών ή αβάσιμων θεωριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta