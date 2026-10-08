Μάργκαρετ Χάμιλτον: Έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος προγραμματίστρια του Apollo 11

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος προγραμματίστρια που ηγήθηκε της ανάπτυξης του λογισμικού της NASA για την αποστολή Apollo, απεβίωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 90 ετών. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από το MIT στις 7 Οκτωβρίου. Η Χάμιλτον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσιμων συναγερμών λίγο πριν από την πρώτη προσσελήνωση ανθρώπου.

Ο ρόλος της στην αποστολή Apollo 11

Στις 20 Ιουλίου 1969, η ανθρωπότητα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα την αποστολή Apollo 11, καθώς ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν ετοιμάζονταν να προσεδαφίσουν το σκάφος Eagle στη Σελήνη. Ξαφνικά, ο υπολογιστής άρχισε να εμφανίζει τους κωδικούς 1202 και 1201, σηματοδοτώντας μια υπερφόρτωση του συστήματος.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, το λογισμικό που είχε σχεδιάσει η ομάδα της Μάργκαρετ Χάμιλτον αποδείχθηκε σωτήριο. Το σύστημα μπορούσε να αναγνωρίσει την υπερφόρτωση και να καθορίσει ποιες εργασίες είχαν προτεραιότητα. Έτσι, σταμάτησε προσωρινά τις λιγότερο σημαντικές διαδικασίες, επιτρέποντας να συνεχιστούν εκείνες που ήταν απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή προσσελήνωση. Η NASA έδωσε το «go» και το Eagle συνέχισε την κάθοδό του, με τον Άρμστρονγκ να ανακοινώνει λίγα λεπτά αργότερα: «The Eagle has landed».

Οι σπουδές και τα πρώτα βήματα στο MIT

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον γεννήθηκε το 1936 στην Πάολι της Ιντιάνα. Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε με σπουδές στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία στο Earlham College, θέτοντας τις βάσεις για την μετέπειτα πρωτοποριακή της σταδιοδρομία στον χώρο της πληροφορικής.

Το 1959, μετακόμισε στη Βοστώνη, όπου άρχισε να εργάζεται στο περίφημο MIT. Εκεί, αρχικά συνέβαλε στο εργαστήριο μετεωρολογίας του Έντουαρντ Λόρεντζ. Αργότερα, συμμετείχε στην ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας SAGE στο Lincoln Laboratory, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε σύνθετα συστήματα.

Ηγετική μορφή στο πρόγραμμα Apollo

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μια αγγελία σε εφημερίδα για προγραμματιστές που θα εργάζονταν στο πρόγραμμα της NASA τράβηξε την προσοχή της Χάμιλτον, οδηγώντας την στο Instrumentation Laboratory του MIT. Εκεί, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη προγραμματίστρια που προσλήφθηκε για το συγκεκριμένο έργο και η πρώτη γυναίκα στο τμήμα της.

Με την πάροδο του χρόνου, η Μάργκαρετ Χάμιλτον ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του λογισμικού για όλες τις επανδρωμένες αποστολές Apollo. Συνολικά, περισσότερα από 400 άτομα εργάστηκαν υπό την καθοδήγησή της για την ανάπτυξη αυτού του πρωτοποριακού λογισμικού, το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των διαστημικών αποστολών.

Το περιστατικό με την κόρη της και η σημασία του

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που αναδεικνύουν την προνοητικότητα της Μάργκαρετ Χάμιλτον αφορά την κόρη της, τη Λόρεν. Όταν η Λόρεν ήταν τεσσάρων ετών, έπαιζε με έναν προσομοιωτή αποστολής και κατά λάθος ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα που προοριζόταν για χρήση πριν από την εκτόξευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της προσομοίωσης και την απώλεια σημαντικών δεδομένων πλοήγησης.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τη Χάμιλτον να προτείνει την προσθήκη μιας δικλίδας ασφαλείας στο λογισμικό, ώστε ένα τέτοιο λάθος να μην μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής αποστολής. Αρχικά, η πρότασή της απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι οι αστροναύτες ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι για να αποφύγουν τέτοια λάθη. Ωστόσο, το 1968, κατά την αποστολή Apollo 8, ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ ενεργοποίησε κατά λάθος το ίδιο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας την ορθότητα της αρχικής της σκέψης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta