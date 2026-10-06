Πώς τα ζώα προαισθάνονται τους σεισμούς: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψή τους;

Η περίεργη συμπεριφορά των ζώων πριν από σεισμούς και φυσικές καταστροφές αποτελεί ένα φαινόμενο που προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα εδώ και αιώνες. Από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά όπου ζώα εμφανίζουν ασυνήθιστες αντιδράσεις λίγο πριν από την εκδήλωση ισχυρών σεισμικών δονήσεων. Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν τα ζώα διαθέτουν την ικανότητα να προαισθάνονται τέτοια γεγονότα και αν η συμπεριφορά τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψή τους.

Ιστορικά περιστατικά και αρχαίες αναφορές

Οι πρώτες αναφορές για την παράξενη συμπεριφορά των ζώων πριν από σεισμούς χρονολογούνται από το 373 π.Χ. Ο Έλληνας ιστορικός Θουκυδίδης κατέγραψε ότι διάφορα ζώα, όπως αρουραίοι και νυφίτσες, εγκατέλειψαν την πόλη Ελίκη μέρες πριν από τον σεισμό που την έπληξε. Αυτή η αρχαία μαρτυρία υπογραμμίζει τη μακροχρόνια παρατήρηση αυτού του φαινομένου από τους ανθρώπους.

Έκτοτε, έχει καταγραφεί πλήθος ζώων που συμπεριφέρονται με παράξενους τρόπους πριν από σεισμικά γεγονότα. Συχνά, αυτά τα ζώα μετακινούνται προς υψηλότερα σημεία ή βγαίνουν στο ύπαιθρο. Μεταξύ των ζώων που έχουν παρατηρηθεί να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται τίγρεις, κατσίκες, άλογα και βούβαλοι, υποδηλώνοντας ένα ευρύ φάσμα ειδών που ενδέχεται να διαθέτουν αυτή την ικανότητα.

Η περίπτωση της Χαϊτσένγκ το 1975

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και καλά τεκμηριωμένα περιστατικά έλαβε χώρα τον χειμώνα του 1975, στην κινεζική πόλη Χαϊτσένγκ. Οι αγρότες στην περιοχή παρατήρησαν εκατοντάδες νεκρά φίδια πεταμένα στο φρέσκο χιόνι, μια ασυνήθιστη εικόνα. Λίγο αργότερα, τα ζώα της φάρμας αρνούνταν να μπουν στους αχυρώνες τους, ενώ τα κοτόπουλα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα.

Οι παρατηρήσεις συνεχίστηκαν με τους σκύλους να γαυγίζουν ανεξέλεγκτα και τις γάτες να αρνούνται να εισέλθουν στα σπίτια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ασυνήθιστες συμπεριφορές, οι τοπικές αρχές έλαβαν την απόφαση να εκκενώσουν την πόλη. Μόλις λίγες ώρες αργότερα, η Χαϊτσένγκ επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε ζημιές στο 90% των κτιρίων. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη εκκένωση που βασίστηκε στις προειδοποιήσεις των ζώων, αναφέρθηκαν ελάχιστα θύματα και σώθηκαν πιθανότατα χιλιάδες ζωές.

Σύγχρονα παραδείγματα από ξηρά και θάλασσα

Οι παρατηρήσεις περίεργης συμπεριφοράς ζώων συνεχίζονται και στις μέρες μας. Μόλις πέρυσι, οι ελέφαντες στο Safari Park του Ζωολογικού Κήπου του Σαν Ντιέγκο έγιναν γνωστοί για τη δημιουργία ενός «κύκλου συναγερμού» γύρω από τα δύο μικρά της αγέλης, όταν ένας σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε την πολιτεία. Αυτή η προστατευτική αντίδραση καταγράφηκε και έγινε viral, αναδεικνύοντας την άμεση ανταπόκριση των ζώων σε σεισμικά γεγονότα.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στα χερσαία ζώα. Στο Point Defiance Zoo & Aquarium στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δημοσιεύτηκε βίντεο που έδειχνε ψάρια και καρχαρίες να προσπαθούν να ξεφύγουν όταν ένας σεισμός 4,2 βαθμών ταρακούνησε την Τακόμα. Αυτό υποδηλώνει ότι και τα θαλάσσια είδη ενδέχεται να συντονίζονται με τις μετατοπίσεις στο έδαφος πριν από την εκδήλωση ενός σεισμού.

Η περίπτωση της θαλάσσιας χελώνας και η έκρηξη ηφαιστείου

Ένα ακόμη ενδιαφέρον περιστατικό συνέβη το 2022, όταν μια διασωθείσα θαλάσσια χελώνα αφέθηκε ελεύθερη στα ανοιχτά της ανατολικής Αυστραλίας, φέροντας έναν μικρό δορυφορικό πομπό. Το σύστημα GPS κατέγραψε τη χελώνα να κολυμπά 1.867 χιλιόμετρα σχεδόν ανατολικά στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στη συνέχεια, έκανε μια απότοπη αναστροφή και κατευθύνθηκε πίσω προς την Αυστραλία.

Δύο ημέρες μετά την αλλαγή πορείας της χελώνας, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη στο νησιωτικό κράτος της Τόνγκα, προκαλώντας τσουνάμι με κύματα ύψους 15 μέτρων. Φαίνεται ότι η χελώνα αισθάνθηκε το επικείμενο γεγονός και απομακρύνθηκε εγκαίρως από την περιοχή κινδύνου, προσφέροντας ένα παράδειγμα προαισθητικής συμπεριφοράς όχι μόνο σε σεισμούς αλλά και σε άλλες φυσικές καταστροφές.

Επιστημονικές θεωρίες και ο ρόλος των πετρωμάτων

Η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει πώς τα ζώα μπορούν να αντιληφθούν επικείμενα σεισμικά γεγονότα. Μία από τις υποστηριζόμενες θεωρίες αναφέρει πως κατά την προετοιμασία ενός σεισμού, τα πετρώματα βαθιά κάτω από τη γη βρίσκονται σε μια κατάσταση που ενδεχομένως εκπέμπει σήματα ή αλλαγές στο περιβάλλον που τα ζώα μπορούν να ανιχνεύσουν.

Αν και η ακριβής φύση αυτών των σημάτων δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως, οι παρατηρήσεις της ασυνήθιστης συμπεριφοράς των ζώων συνεχίζουν να παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των μηχανισμών πρόβλεψης των σεισμών. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα παραμένει ενεργή, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι αντιδράσεις των ζώων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστοι δείκτες για την έγκαιρη προειδοποίηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta